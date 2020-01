Ples v opere 2020: Medzi účinkujúcimi chýbala jedna veľká hviezda

Aj tento rok zabávali 300 pozvaných párov v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) hviezdy hudobného neba. Medzi účinkujúcimi bola aj skupina Hex, ktorá už v minulosti na tomto prestížnom plese vystupovala.

Fotogaléria 34 fotiek v galérii

Vtedy ešte so svojím, žiaľ, už zosnulým spevákom Petrom Ďuďom Dudákom († 46), s ktorým na konci uplynulého roka oslavovali významné jubileum - 30 rokov na scéne.

Z minulosti majú Hexáci na účinkovanie na prominentnom bále len príjemné spomienky. „Pred pár rokmi sme na Plese v opere hrali a bola to jedna skvelá akcia. V krásnom prostredí SND nehrávame každý deň a o to viac si vážime pozvanie. Z týchto priestorov dýcha história a my sme radi, že budeme môcť aj v roku 2020 zabaviť návštevníkov našimi pesničkami,” tešili sa na vystúpenie chalani z Hexu, ktorí tam v sobotu prvýkrát vystúpili bez svojho dlhoročného parťáka Ďuďa, ktorý zomrel na rakovinu pankreasu. K smutnej udalosti, ktorá šokovala nielen umelcových priateľov a rodinu, ale otriasla celým šoubiznisom, došlo v auguste minulého roka.

Povinnosť pomáhať

Kapela prijala ponuku vystúpiť aj preto, aby mohla podporiť dobročinný charakter plesu. „Je našou povinnosťou pomáhať, pretože o tom je dnešný život v tejto rýchlej dobe. Niekomu pánboh pridal, niekomu ubral a treba to vyvážiť. O tom je aj inkluzívne vzdelávanie - treba, aby každý človek na svete mal rovnaké šance už na začiatku svojho vzdelávania,“ zhodli sa hudobníci. Ich dlhoročný parťák a milovaný kamarát Ďuďo, ktorý sa vystúpenia na 20. ročníku plesu nedožil, dohliadal na svojich chlapcov už len z neba...

Hviezdy zabávali hviezdy

Bolo veselo! Jubilejný 20. dobročinný Ples v opere okrem 300 prominentných párov hostil aj známe tváre z hudobného šoubiznisu. Každoročne sa na tomto prestížnom podujatí zúčastnia spevácke či hudobné esá, na ktorých hity sa bavia všetci hostia divadla až do neskorých ranných hodín.

Okrem tradičných stálic nebola núdza ani o novinky. Tento rok zabával prítomných nielen B-Side Band, ale v ich spoločnosti zaspievali aj české hviezdy Vojtěch Dyk, Tereza Černochová a Matěj Ruppert. Nechýbal ani Orchester Gustava Broma. Neboli však jediní, kto hral zabávajúcej sa smotánke. Svoje hity okrem kapely Hex zaspieval aj Richard Müller. „No už len skutočnosť, že je to 20. ročník, ma veľmi teší a oveľa väčšiu radosť mám z toho, že na aký účel, alebo na aké účely pôjdu peniaze z tejto akcie,“ vyjadril sa spevák.

Ako už tradične, veselá a odviazaná zábava bola aj v suteréne historickej budovy SND. Hostí tam zabávalo po prvýkrát zoskupenie Cimbal Brothers, ktoré predviedlo svetové hity v umeleckom podaní cimbalu a huslí. S hudobníkmi sa mala predstaviť aj speváčka Svetlana Rymarenko, avšak pre zdravotné problémy sa na plese nemohla zúčastniť. Na poslednú chvíľu ju preto musela nahradiť Katarína Ščevlíková.