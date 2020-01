Tretí shutout Čecha Mrázka v sezóne, Ottawa prehrala aj bez Jaroša

Piatok v NHL bol bez slovenskej účasti a v troch zápasoch sa zrodili dve víťazstvá domácich tímov.

Carolina si poradila s Arizonou 3:0 a český brankár Petr Mrázek sa vďaka 32 zákrokom dočkal tretieho shutoutu v sezóne.

Hostia z Arizony nestrelili gól v druhom zápase za sebou a ešte aj prišli o zraneného brankára Anttiho Raantu, ktorého po druhej tretine nahradil Adin Hill. Domáci tak pozorne bránili trojgólové vedenie, že Hill si pripísal len jeden zákrok po jedinej strele Hurricanes na bránku v tretej tretine.

"Mrázek nás podržal najmä v druhej tretine, keď sme často strácali puky. Vtedy vytiahol najlepšie zákroky, keď sme to najviac potrebovali," uviedol tréner Caroliny Rod Brind´Amour. Zaujímavosťou zápasu je fakt, že všetci traja strelci Warren Foegele, Lucas Wallmark a Martin Nečas dosiahli svoj desiaty gól v tejto sezóne.

"Aj oni sú dôležitá súčasť nášho tímu. Keď skórujú práve títo hráči, vezmú tlak z pliec tých, od ktorých sa góly očakávajú," vysvetlil tréner Hurricanes. Martin Nečas vo svojej prvej "vážnej" sezóne v NHL v 40 rokoch dosiahol už 25 bodov (10+15) a môže si pochvaľovať dôveru od trénera. Jeho gól po skvelej individuálnej akcii bekhendom do odkrytej časti bránky niekoľko sekúnd pred koncom druhej tretiny zdvihol zo sedadiel divákov v PNC Arene. "Čakal som dovtedy, kým nebola predo mnou prázdna bránka. S postupom sezóny naberám skúsenosti aj sebavedomie a môžem si dovoliť aj niečo ukázať," uviedol 20-ročný mladík z Nového Mesta na Morave.

V súboji posledného mužstvá NHL s tretím tímom od konca sa tešil Detroit z triumfu nad Ottawou 3:2 po samostatných nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil Dylan Larkin, predtým sa tešil aj z gólu v riadnom hracom času, ktorý bol jeho deväťdesiaty deviaty v kariére v NHL. Jeho spoluhráč Tyler Bertuzzi ku gólu pridal aj asistenciu a český obranca Red Wings Filip Hronek sa blysol dvomi asistenciami.

"Nie som nejako výnimočný v nájazdoch, ale tréner brankárov Jeff Salajko mi poradil, aby som to skúsil na stranu s vyrážačkou. Presvedčil ma a vyšlo to, hoci som mal iný úmysel," uviedol Dylan Larkin, ktorý mal predtým v nájazdoch slabučkú bilanciu 1-12. Hostia z Ottawy nastúpili v Detroite už bez slovenského obrancu Christiána Jaroša, ktorý po štyroch zápasoch putoval späť na farmu do Belleville v AHL. Celkovo odohral v tejto sezóne šesť stretnutí v NHL s bilanciou 2 asistencie a 2 mínusové body. Senators predĺžili sériu bez víťazstva na šesť zápasov.

Predlženie a v ňom prehru domácich videli diváci v Denveri. Colorado podľahlo Pittsburghu 3:4, v čase 63:19 min rozhodol Jared McCann. Ruský útočník Penguins Jevgenij Malkin ku gólu pridal aj asistenciu, ktorá bola už jeho 640. v kariére v NHL a zároveň všetky dosiahol v drese Pittsburghu. Vyrovnal sa tým Čechovi Jaromírovi Jágrovi z rokov 1990 - 2001. Viac asistencií pri góloch majú v histórii Penguins na konte iba Sidney Crosby (782) a absolútna legenda Mario Lemieux (1033).

Výsledky:

Detroit - Ottawa 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Colorado - Pittsburgh 3:4 po predĺžení (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Carolina - Arizona 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)