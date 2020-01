Mala to byť pýcha slovenského zdravotníctva: Z 30-ročnej stavby už veľa neostalo, takto miznú Rázsochy

Nemocnica Rázsochy, ktorá bola dlhé roky strašiakom Bratislavčanov, sa pomaly stáva minulosťou.

Na jej mieste by malo do dvoch rokov vyrásť nové špičkové zdravotnícke zariadenie na vysokej úrovni. Napriek tomu, že búracie práce sú v plnom prúde, hlavný architekt projektu len krúti hlavou nad nezmyselným búraním 30-ročnej stavby. Nový Čas zmapoval etapy, ktorými si nedostavaný špitál doteraz prešiel.

Budova, ktorá mala byť svojho času sídlom najväčšej a najmodernejšej nemocnice na Slovensku, odchádza postupne do zabudnutia. Jej osud sa definitívne spečatil v čase, keď štát rozhodol o jej zbúraní. Napriek tomu, že stavba strašila Bratislavčanov dlhých 30 rokov, podľa slov hlavného architekta projektu Jindřicha Martina (79) by dostavba nemocnice stála oveľa menej ako postavenie novej. „Vtedy nám hovorili, ako je dobre, že sme mladí, lebo budeme môcť sledovať celú výstavbu až do konca,“ povedal Novému Času Martin ešte v júni minulého roka. Nemocnica mala okrem vodovodu, kanalizácie a priečok na jednej stene už aj obvodový plášť. Ani to však nestačilo na to, aby ju dostavali.

„Prvý rozhodujúci úder“ schátranej budove uštedril na bagri premiér Peter Pellegrini v auguste 2019, keď sa oficiálne začalo s búracími prácami. „Sme bližšie k tomu, že Bratislava bude mať po mnohých rokoch univerzitnú nemocnicu, ktorú si pacienti aj zdravotnícky personál zaslúžia,“ povedala dnes už bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.