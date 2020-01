Posun v prípade ohavne zavraždenej Violy († 34): Policajti našli na jej oblečení, čo tam nemalo byť

Už to budú skoro dva mesiace, čo Slovenskom otriasla smrť učiteľky angličtiny Violy Macákovej († 34). Tú našli v zúboženom stave neďaleko bratislavského prístavu, počas prevozu do nemocnice svojim zraneniam podľahla. Teraz nastal v ostrosledovanom prípade značný posun.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, policajti majú k dispozícii 360-stupňové kamerové záznamy nad križovatkou pri Šafárikovom námestí v Bratislave, kde naposledy zachytili signál z Violinho telefónu.

Okrem kamerových záznamov mali podľa portálu odborníci nájsť na jej oblečení vzorku cudzej DNA. Stopa sa mala nachádzať na mieste, ktoré nemusí súvisieť s jej smrťou.

Rovnako sa podľa portálu vyšetrovatelia spoliehajú na pomoc zo zahraničia, a to hlavne čo sa týka prístupu do sociálnych sietí a aplikácií, z ktorých by mohli vyčítať, s kým Viola naposledy komunikovala.