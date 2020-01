FOTKY len pre silné žalúdky! Exfrajer odhryzol kráske nos a potom ho... To snáď nie!

Nick Grewal (30) mal odhryznúť špičku nosa svojej už bývalej priateľke Allyson Danylko (24). O udalosti informoval portál Metro.

Dvojica práve oslavovala príchod Nového roka. Podľa Allyson sa ju Nick celý večer snažil vyprovokovať k hádke. Napätie medzi nimi bolo už pred odchodom do klubu a Nick sa vraj správal čudne. „Keď sme odišli, rozišla som sa s ním, pretože som 7. januára mala odchádzať na dobrovoľnícke práce do Kostariky.“

Fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Mladá žena tvrdí, že Nick ju nechcel nechať odísť a v kúpeľni ju zahnal do kúta. Keď začala kričať o pomoc, napadol ju. „Pozrel sa na mňa bláznivým pohľadom a potom mi odhryzol nos.“ Z rany sa jej valila krv, no podarilo sa jej utiecť k susedom. Tí privolali pomoc.

„Že mi chýba nos, mi došlo až po dvoch hodinách, keď som sa pozrela do zrkadla,“ povedala. Polícia sa vrátila do Nickovho domu, no nos sa nepodarilo nájsť ani psom. Muž ho pravdepodobne zjedol alebo spláchol. Allyson na svojom Instagrame píše, že nechce byť obeťou, ale hlasom žien, ktoré prežili domáce násilie.

Pre Allyson bola zriadená zbierka na GoFundMe, ktorá má pokryť náklady spojené s liečbou a operáciou. Nick sa pred súd postaví koncom januára.