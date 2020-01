Koniec po premiére na Plese v opere: Kríza medzi Malachovským a manželkou Petrou vrcholí, ich činy hovoria jasne

Medzi pozvanými plesať nebude! Herec Sväťo Malachovský sa ako stály hosť tohto podujatia zvŕtal najprv v náručí prvej manželky Ľubice Čekovskej (44) a následne mal vlani premiéru aj s druhou ženou Petrou Molnárovou.

S tou už niekoľko dlhých týždňov nežije v jednej domácnosti napriek tomu, že majú spolu dve maloleté deti. Aj keď sa manželia snažili krach ich krátkeho manželstva ututlať, ich činy hovoria viac ako jasnou rečou. Podľa informácií Nového Času je ďalším dôkazom aj odmietnutie pozvania na dobročinný Ples v opere, kde bol uplynulé ročníky Sväťo varený-pečený. Malachovský sa s prvou manželkou Čekovskou rozviedol krátko po tom, ako sa prevalilo, že randí s mladou kolegyňou Petrou Molnárovou. Prišiel rozvod a v lete 2018 aj svadba práve s herečkou z Radošinského naivného divadla.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Párik potom stihol dve deti, keď sa im narodili synovia Timo (2) a momentálne len päťmesačný Marko. Ani deti však, zdá sa, ich vzťah nezachránili a manželia už spolu nežijú. Molnárová sa totiž pred pár týždňami aj s deťmi presťahovala do svojho dievčenského bytu a Sväťo zostal v dome neďaleko hlavného mesta, ktorý si dvojica spolu kúpila a nejaký čas v ňom aj žila.

Petra dokonca pri dvoch malých deťoch zarezávala v divadle. Aj keď Sväťo rozpad manželstva nekomentoval, jeho žena sa vyjadrila, že je všetko v poriadku. Dokonca aj Malachovského exmanželka Ľubica obhajovala ich odlúčenie Sväťovými zahraničnými aktivitami. Nový Čas ho pritom zastihol na talkshow neďaleko Bratislavy, odkiaľ však nesmeroval k svojej rodine, ale do osamoteného domu. Napriek tomu, že obaja o rozpade krátkeho manželstva mlčia, ich činy hovoria jasne. Najnovšie sa totiž ukázalo, že Malachovský, ktorý bol stálicou Plesu v opere, svoju účasť tento rok odmietol.

„Sväťo dostal pozvánku ako každý rok, no na plese sa nezúčastní,“ prezradil Novému Času dobre informovaný zdroj, čo nakoniec potvrdil aj samotný herec. „Žiaľ, v čase konania plesu som mimo Bratislavy, takže toto bol primárny dôvod, prečo som tento rok poďakoval za pozvanie a nebudem sa na ňom môcť zúčastniť,“ napísal. Za jeho odmietnutím však môže byť aj práve odlúčenie s Petrou, ktorú uviedol do spoločnosti ako manželku vlani prvýkrát. Či je teda za jeho neúčasťou naozaj len práca, alebo aj jeho rozpadajúce sa manželstvo, nevedno.

Na deti zostala sama?

Malachovský sa teda tento rok na tanečnom parkete neobjaví a všetko nasvedčuje tomu, že za jeho rozhodnutím sú napäté vzťahy v druhom manželstve. Molnárová, ktorá aj so synmi býva vo svojom byte, je zrejme na chlapcov sama.priznal zdroj. Herečka sa navyše musela vrátiť do práce. Práve fotografovi Nového Času sa totiž dvojnásobnú mamičku podarilo nasnímať pri odchode z divadla, kde len nedávno odohrala predstavenie. Nový Čas sa s otázkami obrátil na Malachovského aj Molnárovú, no do uzávierky sa nevyjadrili.