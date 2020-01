Jozef Vajda a Diana Mórová o účinkovaní v trileri Sviňa: Bola to výzva, svíň je tam podstatne viac

Šokujúci triler Sviňa mieri do kín a na jeho premiéru sa môžu diváci tešiť už 6. februára! Film podľa bestselleru Arpáda Soltésza sa odohráva vo svete vysokej politiky, mafie bielych golierov, zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. Odhaľuje však nielen to ako funguje moc, no aj aké násilie sa okolo nás odohráva. Vo filme si okrem iných zvučných mien zahrajú aj Jozef Vajda a Diana Mórová, ktorých sme sa opýtali, kto je podľa nich vo filme tou najväčšou sviňou.