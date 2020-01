Mourinho má hlavu v smútku: Spurs sa musia zaobísť bez tejto posily!

Anglický futbalový útočník Harry Kane (26) až do apríla nepomôže klubovému zamestnávateľovi Tottenhamu Hotspur.

Kapitán národného mužstva utrpel zranenie ľavého stehenného svalu a medicínsky štáb mu odporučil operáciu. Kane si na Nový rok v zápase Premier League v Southamptone (0:1) roztrhol stehenný sval a kouč "Spurs" José Mourinho už vtedy vyslovil obavy zo vzniknutej situácie.

Podľa oficiálnej stránky klubu z White Hart Lane operačný zákrok nebude mať žiaden vplyv na časové obdobie, počas ktorého sa Kane bude zotavovať zo zdravotnej indispozície. "Očakáva sa, že do tréningového procesu sa zapojí v apríli," uvádza oficiálny web Tottenhamu Hotspur.

Neúčasť špičkového zakončovateľa môže výrazným spôsobom zasiahnuť do ambícií "kohútov" na umiestnenie v najlepšej štvorke Premier League a získanie miestenky v Lige majstrov, kde v uplynulej sezóne postúpili až do finále. Tottenham sa v PL momentálne nachádza na 6. mieste so šesťbodovou stratou na štvrtý tím tabuľky FC Chelsea.