Bugárova definitíva Ficovi a Pellegrinimu: So Smerom už nepôjdeme

Nič si nedarovali. V predvolebnej diskusii Nového Času sa ako prví stretli dlhoroční politickí matadori - Richard Sulík (51) z SaS a šéf Mosta-Híd Béla Bugár (61).

Obaja si v posledných štyroch rokoch často nevedeli prísť na meno, no na jednej veci sa krátko pred voľbami zhodujú. Po tom, čo spoluprácu so Smerom už dávnejšie vylúčil Sulík, sa tentoraz nečakane a definitívne vyjadril aj Bugár. Ten už o Ficovi a Pellegrinim v jednej vláde nechce ani počuť.

Obe strany sa v posledných prieskumoch objavujú okolo hranice zvoliteľnosti. Zatiaľ čo bugárovci sú dlhodobo pod 5 %, Sulík si drží štandard na šiestich percentách. Bugár to pripisuje zákazu hrania hymny, ktorý podľa neho omylom prešiel aj ich hlasmi v parlamente. „Niektorí sa toho emotívne chytili, pričom ten zákon o tom nebol,“ povedal Bugár. Šéf liberálov si napriek nelichotivým výsledkom v prieskumoch trúfa na oveľa väčší voličský potenciál. „Starí psi sa z prieskumov nesplašia,“ skonštatoval.

Na oboch lídrov sa pritom v poslednom čase s obľubou vyťahovali stretnutia s obžalovaným mafiánskym podnikateľom Mariánom Kočnerom. Bugára spomínanie na ich schôdzku na Maldivách rozčúlilo natoľko, že sa vyhrážal odchodom zo štúdia. „To, že idete niekde s manželkou prvýkrát ďaleko do exotickej krajiny a musíte to skoro rok dopredu naplánovať a týždeň predtým sa stane tá ohavná vražda, tak to opozícia zneužije a hovorí mi, že po vražde ste sa však išli baviť s Kočnerom. Vytráca sa tu zdravý rozum,“ trpko hovoril Bugár. S Kočnerom sa spája aj meno Sulíka, ktorý s ním ešte v roku 2011 rozoberal v byte aj voľbu generálneho prokurátora. „Ja som k pánovi Kočnerovi povedal všetko, čo som mohol. Ospravedlnil som sa a pre mňa je to uzavreté. Prajem mu dlhý a výdatný pobyt tam, kde je,“ skonštatoval.

Nečakane jasná reč

Bugárovi počas štyroch rokov viackrát vyčítali vládu so Smerom. Pred voľbami v roku 2016 mal na bilbordoch heslo: „Viete si predstaviť vládu bez Smeru? My áno.“ Hovorí, že to samo osebe tú spoluprácu nevylučovalo, no teraz chce, aby bolo jeho stanovisko jasnejšie. Pre Nový Čas definitívne pochoval povolebnú spoluprácu Mosta so Smerom. „Myslím, že po voľbách budú konštelácie buď so Smerom, alebo bez Smeru. To, čo po vražde vypadlo zo skríň - Jankovská, Glváč a ďalší. Ja si myslím, že toto je jednoznačné. To znamená, že s pánom Ficom nie.“ A s Pellegrinim? „To neexistuje. Poviem, že so Smerom nie. Pán Pellegrini nemá také postavenie v Smere, že by to riadil, diktoval,“ dodal jasné stanovisko.

Problémom Matovič

Problémom spolupráce s SaS a Mosta môže napokon spočívať na OĽaNo Igora Matoviča. Sulík hovorí, že sa s ním bude dať dohodnúť: „Ľudia sa vyvíjajú, zrejú. Aj Igor Matovič sa do istej miery zmenil. Čo si ja s ním dohodnem, tak viem, že má snahu dodržať to.“ Bugár však lídra OĽaNO odmieta za každú cenu. „Matovič sa zmenil, ale k horšiemu. To, čo vidieť v opozícii - sám Hlina hovorí, že veľa eg, málo ministerstiev. Matovič napáda každého, to robil vtedy aj teraz. Bohužiaľ, on je taký, a problém je, koho donesie do parlamentu. Matovičovi klub nikdy nevydržal do konca. Toto je nebezpečie pre hociktorú ďalšiu vládu,“ uzavrel Bugár.