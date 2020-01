Budú spievať v oblekoch! Skupina INEKAFE vystúpi so symfonickým orchestrom

Kultová bratislavská skupina INEKAFE oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne!

„Deväťdesiate roky, garáž a drina. To je to, čo nám dalo základ. Potom prišli prvé koncerty, demáče a albumy. Pekne tehlička po tehličke. Žiadne superstar ani talenty. Vďaka poctivej drine a srdcu sme stále tam, kde sme,“ myslí si Vratko Rohoň.

Pre svojich fanúšikov si spolu s kapelou pripravili niečo veľkolepé! Fanúšikovia sa môžu tešiť na 2 koncerty, ktoré však nebudú obyčajné. Najväčšie hity totiž zaznejú v novej úprave so 40-členným symfonickým orchestrom a 20-členným speváckym zborom. Takto ste Kafáčov ešte nikdy nevideli!

"Koncerty budú obrovské so všetkým, čo k tomu patrí. Budú v najväčšom priestore v akom sme kedy hrali. V Bratislave to bude Národné tenisové centrum, v Prahe Fórum Karlín. Zahrá s nami 40-členný orchester z Prahy. Plus k nemu sme povolali na posilnenie mohutnosti refrénov aj 20 členný zmiešaný spevácky zbor Tirnavia z Trnavy a klaviristu Prela, ktorý je známy z kapely Fermata. Dokopy teda bude na pódiu aj s dirigentom 65 ľudí," hovorí nadšene líder kapely Vratko Rohoň.

Túto šou pripravujú chalani už takmer rok. "Bude to to najlepšie, čo sa v Česko - Slovensku dá zohnať. Máme najväčšie pódium v histórii spolu s doplnením o svetlá a LEDky. Aj zvukovo o bude pecka. Objednali sme si Meyer sound, čo je značka najlepších aparatúr na svete, u nás ju má len niekoľko zvukových firiem. Je to niečo ako Rolls Royce v rámci zvukových aparatúr," hovorí spevák, ktorý sa na všetkých slovenských fanúšikov teší už 15. januára.