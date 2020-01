Herečke Eve Sakálovej pred Vianocami ukradli auto: Teraz má konečne dôvod na radosť

Nepríjemný zážitok mal nakoniec šťastný koniec! Herečka Eva Sakálová (34), známa najmä zo seriálu Panelák, si tesne pred Vianocami prešla nepríjemnou skúsenosťou, keď jej ukradli auto.

Nešťastná blondínka sa však nechcela len tak ľahko vzdať a so svojim nešťastím sa zverila aj známej internetovej skupine, ktorá pomáha pri pátraní po odcudzených automobiloch. Herečka tak má konečne dôvod na radosť, lebo jej „tátoša“ v utorok našli.

Sakálová si počas najkrajších sviatkov v roku prešla hotovým peklom, keď jej neznámy páchateľ odcudzil auto a ona len zúfalo čakala, čo sa bude diať - a či sa mužom zákona podarí jej automobil vypátrať. Sama pritom nesedela so založenými rukami, ale o pomoc sa obrátila aj na skupinu HAKA, ktorá sa na internete venuje podobným prípadom.

Práve televízia z Koliby v utorok priniesla dobrú správu, že sa odcudzený automobil našiel. „Včera sme dostali informácie, že vozidlo by sa mohlo nachádzať v tejto lokalite. My sme ju prehľadávali, ale tento objekt bol uzavretý. Dnes sme v pátraní pokračovali a ráno to bolo potvrdené,“ povedal Štefan Farkas z HAKA pre noviny.sk. K celému prípadu sa vyjadrila aj samotná Sakálová, ktorá však nestrácala nádej a verila, že nakoniec všetko dobre dopadne.

„Nádej tam bola, aj keď som nevedela, kto auto zobral a z akého dôvodu. Ale tak som si len hovorila - prosím, vráť mi ho. Bolo by to fajn,“ povedala v reportáži herečka, ktorá tiež priznala, že takéto šťastné rozuzlenie nečakala. „Verila som a modlila som sa, ale, samozrejme, nečakala som. Ťažko sa to popisuje. Šťastie, vďačnosť, vďačnosť, vďačnosť,“ uzavrela Eva.