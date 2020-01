Šokujúca fotka Furyho v čase, keď vážil 180 kíl: Mohol takto vyzerať?

Anglický profesionálny boxer Tyson Fury (31) zverejnil fotku z obdobia, keď mal 180 kíl.

"Ak niekto povie, že to nedokážete, pozrite sa na túto fotku a pamätajte, všetko je možné. Toto som ja, keď som mal 180 kíl." napísal k šokujúcej fotke Fury. Podľa webu Daily Mail bola táto fotka zhotovená v čase, keď Fury bojoval s depresiou a taktiež s prejedaním a pitím alkoholu. Ako sám boxer na margo svojej nadváhy povedal: "Dostal by som infarkt, alebo by som bol mŕtvy. Veď som si ani nedokázal zaviazať šnúrky na topánkach bez toho, aby som sa nezadýchal."