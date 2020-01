Máte vzťah na pracovisku? Na TOTO si dajte rozhodne pozor!

České príslovie hovorí: “Co je v domě není pro mě”. Môžeme sa však v zmysle tohto hesla vyvarovať vzťahu na pracovisku?

Trávime tak veľa času v práci, že je takmer nemožné vyhnúť sa vzniku nových vzťahov - či už priateľských alebo mileneckých. Na čo však treba myslieť, keď ste sa rozhodli do toho ísť?

#1 Krátka aférka môže zruinovať kariéru a dlhotrvajúce vzťahy

Výmeny horúcich pohľadov so sexy kolegom alebo kolegyňou môžu byť šteklivým spríjemnením každého pracovného dňa. Navyše beztrestným. Ak však pohľady vystriedajú dotyky, tajné stretnutia a milenecké polohy ako z kvalitnej sexuálnej príručky, môžete si poriadne zavariť. Náhle vzplanutie vás môže pripraviť o rozbehnutú kariéru aj o partnerov, ktorí na vás čakajú doma.

Jeden z vás totiž nemusí pochopiť, že išlo len o “nezáväznú záležitosť” a môže si od toho sľubovať viac. Z toho môžu vzniknúť veľmi nepríjemné situácie.

#2 Šéf je lákavá, no nebezpečná méta

Začať si so “šéfom” môže byť vskutku lákavá predstava, najmä ak nemá záväzky, denne ho vidíte pod kravatou, či v business kostýmiku a do práce sa vozí na X6-ke. Úspech neuveriteľne priťahuje. Čo sa však stane, ak vám to nevyjde? Môže vás to stáť miesto, v horšom prípade môže jeden z vás čeliť obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Stáva sa to skutočne bežne.

#3 Ak to vyjde, treba konať

Predsa len ste v práci našli svoju ideálnu polovičku? Ak je to možné, zvážte, či by nebolo vhodné požiadať o preloženie na iné oddelenie, poprípade pracovisko. V zmysle hesla, že aj najlepšie jedlo raz prestane chutiť, netrávte spolu 24 hodín denne. Môže to negatívne vplývať na váš sexuálny život, nastať môžu aj problémy s erekciou.

Hoci na začiatku vzťahu túžite byť spolu každú voľnú chvíľu, v budúcnosti by to mohlo vplývať aj na vaše pracovné vzťahy. A určite nechcete zažiť mileneckú hádku na pracovisku, prípadne bojovať o kariérny postup práve na úkor polovičky.

# 4 Riziko s názvom “kolegovia”

Myslíte si, že o vašom tajnom vzťahu nikto nevie? Na pracovisku majú aj steny oči a často si práve kolegovia všimnú to, čo by ste najradšej utajili. Trávite spolu tak veľa času, že poznajú nielen to, kedy pijete kávu, ale aj keď sa niečo deje. Pozor najmä na závistlivcov, ktorí by vzťah svojich kolegov na pracovisku vedeli obrátiť vo svoj prospech. Najmä ak by sa jednalo o ambicióznych jedincov, ktorým neprekážajú obete.

#5 Stanovte si pravidlá

Ak je už váš vzťah plne oficiálny a ste stotožnení s tým, že váš kolega je súčasne aj partnerom, určite si niekoľko pravidiel.

1. Tak, ako nebudete prenášať súkromie a intimitu do práce, tak si nenoste pracovné povinnosti a problémy domov. Všetky interakcie prameniace z príťažlivosti musia ostať doma. Existovať totiž musí rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.

2. Vynechajte tému sex pred kolegami. Nemusia vedieť ako je na tom sexuálna kondícia vašej polovičky alebo či ktoré tabletky na erekciu berie ich kolega.

3. Majte čas aj sami pre seba. Šport po práci, káva s priateľkou, či sledovanie futbalového zápasu s kamarátmi - dajte si šancu byť chvíľu jeden od druhého.

Tráviť ročne 2000 hodín v práci so svojimi spolupracovníkmi si vyžaduje určitú obratnosť, aby sme sa vyhli vzťahu na pracovisku. Ak sa však niečo také stane, stačí sa hneď na začiatku dohodnúť, akým spôsobom bude váš vzťah fungovať. Vyhnúť sa tak môžete nielen sklamaniu, ale aj prípadnej strate zamestnania.