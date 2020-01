Peter Sklár dva roky po vážnom úraze kolena počas nakrúcania: Opäť musí pod nôž

Trápenie nemá konca-kraja! Herec Peter Sklár (51) pred dvoma rokmi v lete pri nakrúcaní úspešného markizáckeho seriálu Horná Dolná utrpel škaredý úraz kolena.

Seriálový starosta tak musel nedobrovoľne vymeniť pľac a svet kamier za nemocnicu, kde ho operovali. Starosti sa však stále neskončili. Obľúbený umelec, ktorého nešťastná náhoda vtedy odstavila od práce na dlhé mesiace, Novému Času priznal, že jeho zdravotné peripetie nie sú na konci. Hviezda markizáckeho seriálu totiž ešte vôbec nemá vyhraté a musí podstúpiť ďalší zákrok.

Sklár s príchodom nového roka čelí staronovým zdravotným ťažkostiam. Stále totiž pociťuje dozvuky nepríjemného úrazu, ktorý mal pred dvoma rokmi v lete. V ukrutných bolestiach vtedy skončil nešťastnou náhodou, keď na neho pri nakrúcaní Hornej Dolnej spadol komparzista. Predstaviteľ Karola Frlajza tak rovno od hrania futbalu putoval do nemocnice a na bratislavských Kramároch podstúpil operáciu.

Petrovým zdravotným útrapám však, žiaľ, stále neodzvonilo. „Trápi ma koleno, musím si to už dať nejako dokopy. Ešte mi budú musieť z nohy vybrať kliny, až potom môžem zasa chodiť na rehabilitácie,“ prezradil Novému Času Sklár, ktorý verí, že bude rýchlo fit. „Dúfam, že to bude rýchlejšie hojenie. Ale je to len zlomená noha, sú aj väčšie problémy," snaží sa zľahčiť situáciu herec, ktorého optimizmus neopúšťa.

Čaká na termín

Kedy sa zverí do rúk lekárov, Sklár zatiaľ nevie: „Ešte som to nepodstúpil a čakám, ako sa to vyvinie. Takže zatiaľ som v očakávaní,“ vysvetlil Peter, ktorý je zatiaľ ako na tŕňoch. Nevie totiž, ako si zladiť pracovný diár s potrebným zákrokom a liečbou. „Teraz je pauza, ale už čoskoro začíname,“ dodal obľúbený seriálový starosta, ktorého úraz kolena pred dvoma rokmi na dlhé mesiace odstavil z pracovného kolotoča. Ako to bude tentoraz, je zatiaľ vo hviezdach. Isté však je, že peripetie s kolenom známemu hercovi už dlho komplikujú život. V bolestiach totiž skončil už aj rok pred spomínaným úrazom, keď ho poriadne potrápil meniskus.

Musia vybrať fixáciu

Adam Hochel, chirurg

Koleno ako kĺb sa neláme, môže sa poškodiť niektorá z jeho mäkkých štruktúr, v prípade „zlomeniny kolena“ sa môže zlomiť niektorá z kostí predkolenia alebo stehnová kosť. Ak sa takáto zlomenina lieči operačne zavedením kovovej fixácie, tá sa po zahojení zlomeniny vyberá von. Zotavovanie po takomto zákroku je naviazané na hojenie operačnej rany, ktorou sa fixácia vyberie von. Štandardne to trvá približne desať dní, no zásadne obmedzujúce z hľadiska pohybu to už nie je.