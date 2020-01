Anglické médiá píšu o poľovačke na Škriniara: Odíde do Premier League?

Podľa anglického periodika The Mirror sa úradujúci šampión Premier League Manchester City bude v aktuálnom prestupovom období zaujímať o angažovanie slovenského obrancu Milana Škriniara.

Rodák zo Žiaru nad Hronom aktuálne pôsobí v talianskom klube Inter Miláno, kde má platnú zmluvu do júna 2023. Na Etihad Stadium by príchodom lídra reprezentácie SR chceli posilniť defenzívu, ktorá v aktuálnom ročníku Premier League nestojí na pevných nohách.

Manchester City neprežíva ideálnu sezónu a v najvyššej anglickej súťaži stráca na vedúci FC Liverpool priepastných 14 bodov. Kým v predošlom majstrovskom ročníku inkasoval 23 gólov, po 21. kole aktuálnej edície zaťažili súperi jeho konto už 24-krát. Dôvodom sú aj zdravotné problémy zverencov Pepa Guardiolu. Obranca John Stones vynechal už tucet ligových súbojov, Francúz Aymeric Laporte si na konci augusta poškodil chrupavky a meniskus v pravom kolene a tiež je mimo aj ďalší stopér Argentínčan Nicolás Otamendi.

Podľa webu transfermarkt.com je aktuálna trhová cena Milana Škriniara 60 miliónov eur a The Mirror dodáva, že Slovák je v týchto dňoch jeden z najvyhľadávanejších obrancov v Európe. Do hry o získanie odchovanca MŠK Žilina by mohli vstúpiť aj španielske veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona, no zatiaľ nie je medializovaná žiadna konkrétna ponuka. Škriniar v tomto ligovom ročníku odohral v 18 zápasoch kompletnú minutáž a aj vďaka nemu Inter figuruje na prvom mieste tabuľky Serie A.