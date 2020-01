Ukrajinský kapitál v FC Nitra, novým trénerom sa stal vicemajster Európy z roku 1988

V tradičnom slovenskom futbalovom klube FC Nitra sa rozhodli ísť novou cestou. Pod Zobor zavítal ukrajinský kapitál, výsledkom čoho sú personálne zmeny vo vedení klubu a taktiež v realizačnom tíme A-mužstva.

Hráčov z Nitry povedie niekdajšia veľká persóna sovietskeho futbalu a strieborný medailista z ME 1988 Anatolij Demjanenko, prezidentom klubu sa stal Andrij Kolesnik.

Bývalí väčšinoví vlastníci dlhšie obdobie hľadali vhodného investora. Podľa RTVS boli v rokovaniach so skupinami s Talianska či Nemecka, nakoniec sa však dohodli s Ukrajincami. Tí sa stali majoritnými vlastníkmi FC Nitra.

"Bez kvalitnej hry a dobrých výsledkov je nemožné dosiahnuť úspechy a vrátiť divákov na tribúny. Chceme rozvíjať nitriansky futbal, aj keď práca v tomto odvetví je kolosálne ťažká," poznamenal podľa RTVS 60-ročný rodák z niekdajšieho Dnipropetrovska počas pondelňajšieho zahájenia zimnej prípravy mužstva z Nitry. Trénerský žiak legendárneho Valerija Lobanovského podpísal v Nitre kontrakt na 2,5 roka. "Stojíme pred veľkými úlohami. Presadzujem mladých hráčov, ale bude potrebné, aby sa učili od skúsenejších. Spolieham sa na hráčov, ktorí sú momentálne v našom tíme," dodal Demjanenko.

Vstup nových majiteľov prekvapil aj samotných hráčov. "Boli síce nejaké šumy, že sa má niečo udiať, ale do nedele sme o tom nič nevedeli, takže sme boli trošku prekvapení. Tréner má výborný životopis. Verím, že nám pomôže, že si všetko sadne tak, ako má a budeme úspešní," poznamenal obranca Pavol Farkaš. "Vnímam to ako takú nádej, že klub bude fungovať lepšie ako predtým. Samozrejme, za čias starých majiteľov to nebolo nič hrozné. Vždy robili všetko, aby sme sa mali dobre," nadviazal brankár Dávid Šípoš.

Prioritou FC Nitra v jarnej časti aktuálnej sezóny 2019/2020 bude záchrana vo Fortuna lige. "Futbal v meste musíme zachrániť, pretože Nitra má históriu. Chceme hrať rýchly a moderný futbal a prilákať divákov. Dôležitá je pre nás aj finančná stabilizácia klubu. Chceme, aby nám ľudia v meste po nejakom čase boli vďační, že sme priviedli Nitru do európskeho futbalu," poznamenal prezident FC Nitra Kolesnik. Podľa RTVS by sa príchodom ukrajinského investora mal ročný rozpočet klubu zvýšiť z 1,2 milióna eur o minimálne ďalších 500-tisíc.