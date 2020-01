Kvetka Horváthová si na ples trúfne aj v odvážnejších šatách: Na jeden trapas si dáva obzvlášť pozor

Čoskoro to vypukne! Plesová sezóna sa nezadržateľne blíži a prípravy na ňu sú v plnom prúde. Inak to nie je ani u moderátorky Kvetky Hortváthovej, ktorá, ako prezradila, síce plesy príliš nemusí, no predsa len sa aj tento rok na dva chystá. A keďže Kvetka patrí k ženám, ktoré sa môžu pýšiť priam dokonalými krivkami, zaujímalo nás, v akých šatách túto sezónu ohúri. A hoci priznala, že farieb ani odvážnejších strihov sa nebojí, jedného faux pas sa vždy chce vyvarovať!