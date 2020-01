Bizarný tréning Ovečkina: Ruská hviezda svoju mušku cibrila v reštaurácii

Ruský hokejista Alexander Ovečkin (34) opäť hviezdil.

Útočník v službách Washingtonu Capitals tentokrát baví internet niečím iným, ako športovými výkonmi na ľade. Na sociálnej sieti NHL sa objavilo video, ktorého hlavnou hviezdou je práve Ovečkin.

Kapitán Washingtonu sa predviedol ako kuchár, ktorý dokáže obslúžiť hostí skutočne netradične. Hokejová hviezda stojí za pultom na prípravu jedál a kúsky jedla hádže prísediacim priamo do úst. Alexander tak trénoval svoju presnú mušku na tak, ako by to nikto nečakal.