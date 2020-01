Do Bratislavy zavítali vo veľkom štýle traja králi: Centrom mesta sa promenádovala aj ťava

Oslava vo veľkolepom štýle! Sviatok Troch kráľov už tradične patrí aj k Vianociam, ktoré práve v tento deň oslavujú pravoslávni veriaci.

Hlavné mesto si návštevu múdrych panovníkov k novonarodenému Ježiškovi pripomenulo už druhýkrát sprievodom po uliciach metropoly. Tento rok si jednu z hlavných postáv okrem skúsených hercov vyskúšal aj mladý Etiópčan Fissuh Hailu Kelelom, ktorý už 6 rokov žije na Slovensku. S Novým Časom sa podelil o pocity, ktoré počas Veľkolepá oslava, radosť a živá ťava. Aj takúto senzáciu si mohli počas sviatku Troch kráľov v uliciach hlavného mesta vychutnať Bratislavčania aj turisti z rôznych kútov sveta.

Po minuloročnom sprievode sa organizátori akcie Dobrá novina opäť rozhodli oživiť historickú udalosť. Oproti minulému roku sa však tradičný sprievod nezačínal pri Trojičnom stĺpe na Rybnom námestí, ale na veľkolepom priestranstve Bratislavského hradu. „Bol to skutočne šťastný ťah, preniesť to na Hrad. Malo to svoju malebnosť a tá cesta širokými ulicami sa ukázala ako správne riešenie,“ neskrýval nadšenie hlavný organizátor trojkráľového pochodu Pavol Hudák.

Hoci bol sprievod pestrý a nechýbali v ňom ani zvieratká, podľa slov organizátora to nie je vždy jednoduché zorganizovať bez problémov. „Tie kone patria k dvom najvycvičenejším na Slovensku a nie sú schopné fungovať s ťavou, pretože kone sa tiav veľmi boja,“ priznáva Hudák, podľa ktorého musia pred takýmto podujatím uskutočňovať takzvané zoznamovacie večierky, aby si zvieratá na seba zvykli. „Musia byť niekoľko hodín spolu, aby boli schopné kráčať jedno za druhým,“ prezrádza organizátor.

Herci aj nováčik

Počas sprievodu, ktorý by sa podľa slov organizátora mohol dobudúcna stať aj tradíciou hlavného mesta, sa v úlohách Troch kráľov predstavili dvaja skúsení herci aj nováčik. Rola najmladšieho kráľa Baltazára sa ušla Etiópčanovi Fissuhovi, ktorý na Slovensku žije s rodinou už 6 rokov. „Je to pre mňa obrovské privilégium a prišla sa na mňa pozrieť aj moja rodina,“ prezradil nadšený muž, ktorému nerobí problém ani jazda na zvierati, voči ktorému by mala väčšina ľudí rešpekt.

„Jazda na ťave mi nerobí problémy, pretože už som na nej zopárkrát jazdil,“ povedal Fissuh, ktorý pracuje v jednej zo švajčiarskych firiem. Radosť zo sprievodu neskrýval ani sympatický herec Ján Gallovič. „Z osobného hľadiska je to pre mňa veľká česť symbolizovať kráľa Gašpara a zároveň je to pre mňa ako herca práca,“ dodal s úsmevom Gallovič. V role kráľa Melichara, ktorý Ježiškovi priniesol zlato, sa predstavil Jaroslav Mendel. Dominantou veľkolepej atmosféry, ktorú si užili tisíce ľudí, bolo odovzdanie darov a koncert.

Čo symbolizujú?

- Je to označenie mudrcov, ktorí boli označení v Evanjeliu podľa Matúša. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša a za čias Origena sa začínajú považovať za svätcov. Ich počet bol stanovený podľa troch darov, ktoré sú uvedené v Biblii. Gašpar priniesol Ježiškovi kadidlo ako symbol úcty a modlitby, Melichar priniesol zlato, ktoré symbolizuje majetok a Baltazár myrhu, ktorá je symbolom zdravia.