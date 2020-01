Spojenci sa pýtali USA, prečo zabili Solejmáního: Záhadné slová slovenského diplomata

Z pohľadu NATO je najdôležitejšie, aby nedošlo k špirálovitému zhoršovaniu situácie v Iraku a na Blízkom východe. Uviedol to pre TASR slovenský veľvyslanec pri NATO Radovan Javorčík s odkazom na výsledok pondelňajšieho zasadnutia Severoatlantickej rady (NAC) v Bruseli.

Stretnutie veľvyslancov z 29 členských krajín zvolal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po piatkovom smrtiacom útoku USA na iránskeho generála Kásema Solejmáního, hlavného vojenského stratéga Iránu v regióne Blízkeho východu.

Javorčík zdôraznil, že najdôležitejším bodom rokovaní bolo to, že si spojenci vymenili názory na to, čo sa deje, a že opätovne prejavili jednotu v tom, kto je zodpovedný za eskaláciu novovzniknutej situácie, a že sa dohodli na ďalších krokoch Aliancie.

"Najdôležitejšie je to, aby nedošlo k špirálovitému zhoršovaniu situácie, keď jedna, druhá alebo tretia strana, jednotliví aktéri neodpovedali na to, čo sa deje, ďalšou eskaláciou. A hlavne, aby Irán, ktorý dlhodobo destabilizuje región, rešpektoval svoje medzinárodné záväzky a aby konzultoval s medzinárodným spoločenstvom, aby situácia dostala mierový a stabilizačný rámec," opísal situáciu slovenský diplomat.

Novinári sa Stoltenberga pýtali na to, či americkí spojenci dostatočne zdôvodnili útok na generála Solejmáního. Javorčík uviedol, že americká strana zopakovala svoje verejne známe tvrdenia a presvedčenia, s ktorými sa s veľkou časťou ostatní spojenci stotožňujú.

"Niektoré veci nemôžem hovoriť otvorene, verejne a do detailov," vysvetlil veľvyslanec. Dodal, že budú prebiehať ďalšie konzultácie s Američanmi, platí však, že všetci spojenci potvrdili to, že Irán je tým agentom v blízkovýchodnom regióne, ktorý destabilizuje situáciu a dlhodobo podkopáva perspektívu pre trvalejšiu stabilitu a mier. "Spojené štáty boli požiadané, aby s nami čo najviac konzultovali, aby zdieľali spravodajské informácie, ale nemôžem zachádzať do podrobností, čo všetko bolo predebatované," upozornil Javorčík.

Vedúci Stálej misie SR pri NATO zároveň potvrdil už známe informácie, že výcviková misia NATO v Iraku nebola zrušená a nedochádza ani k nejakej masovej evakuácii jej členov.

Zdôraznil, že to, čo sa zmenilo, je prístup irackých orgánov k niektorým svojim povinnostiam, ktoré majú voči diplomatickým zastúpeniam a voči silám, ktoré sú prítomné v ich krajine na základe bilaterálnych dohôd alebo na základe rezolúcií OSN.

"Pri tejto zmenenej situácii, keď Irak niektoré veci neposkytuje, tak z hľadiska bezpečnosti bolo dohodnuté, že niektoré úlohy budú pozastavené. Samozrejme, keď tá situácia bude stabilizovaná a bude ďalej trvať záujem irackej strany na výcvikovej misii, tak všetky úlohy, kurzy a školenia budú obnovené tak rýchlo, ako to bude možné," spresnil Javorčík.