Začal sa súd s Weinsteinom: Z vplyvného muža je troska, na fotke č. 2 vidno všetko

Pred súd na newyorskom Manhattane sa v pondelok dostavil americký filmový producent Harvey Weinstein, ktorý čelí obvineniu zo sexuálneho násilia. Súd začína výberom porotcov, ktorý môže trvať až dva týždne. Samotný proces, podrobne sledovaný americkými médiami i verejnosťou, má trvať šesť týždňov.

Pondelkové, skôr formálne rokovanie ale zabralo len hodinu. Weinsteina od roku 2017 obvinilo zo sexuálnych útokov viac ako 80 žien vrátane slávnych herečiek, ako sú Salma Hayek či Gwyneth Paltrow. Súd sa ale teraz bude zaoberať len prípadom, ktorý sa týka dvoch žien - jednu z nich podľa prokuratúry Weinstein v roku 2006 nútil k orálnemu sexu, druhú mal v roku 2013 znásilniť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Šesťdesiatsedemročný Weinstein v pondelok na súd prišiel v neutešenom stave, kvôli problémom s chrbtom chodí len s oporou a je značne zoslabnutý. Cestou do súdnej siene musel prejsť okolo pätnástich žien, ktoré ho zo sexuálneho útoku obvinili. Nad hlavami držali transparent s nápisom "Spravodlivosť pre preživších". Boli medzi nimi herečky Rosanna Arquette a Rose McGowan.

Škandál okolo filmára, ktorý býval považovaný za jedného z najmocnejších mužov Hollywoodu, stál pred dvoma rokmi pri zrode kampane MeToo. V nej sa ženy na celom svete začali verejne zverovať so svojimi negatívnymi skúsenosťami so sexuálnym obťažovaním alebo násilím. Obžaloba má celkom päť bodov a ak bude niekdajší filmový magnát a šéf štúdia Miramax uznaný vinným, hrozí mu až doživotné väzenie. Weinstein tvrdí, že je nevinný a že všetky jeho sexuálne kontakty sa vždy odohrávali so súhlasom oboch strán.