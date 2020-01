Krásne gesto Nicka Kyrgiosa: Struffovi nasúkal 20 es!

Hneď prešiel od slov k činom! V sobotu vyzval austrálsky tenista Nick Kyrgios (24) na pomoc obetiam rozsiahlych požiarov, ktoré sužujú juhovýchod Austrálie a vyžiadali si 24 životov. Sám sa zaviazal, že za každé eso dá postihnutým 200 austrálskych dolárov (asi 125 eur).

V nedeľu už na ATP Cupe v Brisbane nasúkal Nemcovi Struffovi 20 es = 4 000 austr. dolárov (2 495 eur)!

Nick celú katastrofu znáša o to ťažšie, že je rodákom z Canberry, ktorá má v súčasnosti zásluhou požiarov najznečistenejšie ovzdušie na svete. V dôsledku toho zrušili v austrálskej metropole turnaj mužov, ktorý sa mal začať 6. januára. Kyrgios s potešením prijal správu, že ho nasleduje jeho krajan Alex de Minaur, ktorý mu odkázal: „Páči sa mi to, ja dám 250 dolárov, keďže si nemyslím, že dám viac es ako ty, kamarát.“

Všetky svoje prémie z turnaja v Brisbane venuje na rovnaký účel aj ženská svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorá na podujatí hrá dvojhru i štvorhru s Holanďankou Bertensovou. „Teraz sa tu dejú oveľa väčšie a dôležitejšie veci ako tenis. Naozaj je to hrozné, prvýkrát som videla rozsah katastrofy, keď som sa v novembri vracala domov,“ vyznala sa Bartyová, ku ktorej sa pridala aj Samantha Stosurová, ale aj dve Češky Petra Kvitová a Karolína Plíšková.

Odložia A. O.?

Novak Djokovič sa obáva vplyvu devastujúcich požiarov na prvý grandslamový turnaj sezóny Australian Open. Ten by sa mal začať v Melbourne 20. januára. Sedemnásobný víťaz tohto turnaja si myslí, že by bolo dobré zvážiť odklad v prípade, ak sa dovtedy podmienky nezlepšia. „Ide predsa o zdravie hráčov, to by mali brať do úvahy,“ povedal Djokovič, ktorému je jasné, že presuny sú v nabitom kalendári veľmi náročné.