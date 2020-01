Černák s Tampou na víťaznej vlne: Po ťažkom štarte sme opäť vo forme

Vyhrávajú zápasy a stúpajú aj v tabuľke. Vlaňajší víťaz základnej časti NHL - hokejisti Tampa Bay sú opäť vo forme. V zostave aj so slovenským obrancom Erikom Černákom (22) vyhrali posledných šesť duelov a poskočili už na postupové 8. miesto zaručujúce účasť v play-off!

Tampa mala v tomto ročníku rozpačitý štart do sezóny, keď prehrala viacero súbojov a postrácala tak dôležité body. „Začiatok sme mali naozaj ťažší, nevedeli sme sa dostať do toho nášho systému, ktorý sme chceli hrať, ale už sme sa z toho dostali. Vyhrávame teraz dôležité zápasy v období, ktoré je veľmi dôležité, aby sme sa dostali do play-off, čo je naším jasným cieľom,“ vyjadril sa Erik Černák, obranca Tampy.

Slovenský reprezentant je pevnou súčasťou defenzívy, keď­že nastupuje v prvej či druhej obrannej formácii a trénerovi sa odvďačuje skvelými výkonmi. „Som rád za priestor a dôveru. Stále na sebe tvrdo pracujem, aby som sa zlepšoval. Verím, že sa mne i klubu bude dariť v druhej polovici sezóny a postúpime do play-off,“ zaželal si Černák, ktorý v tomto ročníku nastúpil na 36 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si štyri asistencie.