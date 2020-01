Zdevastovaná národná pamiatka mení majiteľa: Zámok Kunerad kúpili manželia zo Švajčiarska

Skromný, ale odhodlaný! Miroslav Bellan (58) desať rokov písal petície, články do novín, organizoval demonštrácie, fotografoval aj pálil sviečky, aby zachránil národnú kultúrnu pamiatku.

Kuneradský zámok (okr. Žilina) vlastnili Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, tie však doň neinvestovali a zámok chátral. Dokonca aj dvakrát vyhorel, čím vznikli veľké škody. Zdalo sa, že ho zbúrajú, no v roku 2019 prišla dobrá správa. O zámok napokon prejavili záujem Slováci zo Švajčiarska. Nebyť huževnatosti a buldodžej snahy obyvateľa Rajeckej doliny zámok zbúrajú. „Nechcel som, aby nádherná secesná stavba spadla. Takáto jedinečná architektúra sa na území Slovenska nevyskytuje. Nemohol som sa len tak prizerať,“ prezradil podnikateľ a aktivista Miroslav Bellan (58), ktorý sa živí predajom húb a rôznych produktov z nich. Zámok sa snažil zachrániť 10 rokov. Organizoval petície aj protesty pred sídlom majiteľa - kúpeľmi Afrodita v Rajeckách Tepliciach. Dokonca požadoval až vyvlastnenie.

„V hoteli som bol neželaná osoba. Zámok si však nezaslúžil vlastniť niekto, kto ho nechával takto schátrať,“ uviedol Bellan. Kuneradský zámok počas obdobia, kedy ho vlastnili kúpele, dvakrát vyhorel. Podpaľač sa nenašiel, zato sa objavil kupec. Ide o manželov Škottovcov, pôvodom Žilinčanov, ktorí žijú vo Švajčiarsku a objekt chcú opraviť.„Rodinné sídlo v ňom nebude,“ hovorí so smiechom. Podľa vyjadrenia riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Milana Dudáša je zámok v dobrých rukách, do konca roka 2019 bol vyprataný a začali v ňom aj prvé stavebné práce. Aktivista Miroslav Bellan už nechodí páliť sviečky. „Mám ešte u seba kroniku zámku a teším sa, kedy ju odovzdám do rúk nových majiteľov,“ uzavrel aktivista.