Útočník Džugan ukázal ceny za top hráča zápasu: Sklenený puk a uterák!

Žiadne luxusné hodinky, ale malé spomienkové predmety. Po každom stretnutí na aktuálnom svetovom šampionáte do 20 rokov v českých mestách Ostrava a Třinec dostanú najlepší hráči z každého výberu cenu na pamiatku.

Útočník slovenského výberu Róbert Džugán (19) ukázal denníku Nový Čas, čo od organizátorov vyfasoval ešte po súboji s Fínskom v skupine. Bol to sklenený puk a uterák s moravským motívom!