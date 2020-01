Požiar v nemeckej zoo zabil opice: Priznala sa matka s dcérami

Nezatajujú sa! Matka (60) s dvomi dcérami sa prihlásili na polícii pre požiar, ktorý zabil desiatky primátov v zoo v Nemecku. Smrtiaci oheň založil lampión šťastia.

Tri ženy vyšetrujú za spôsobenie požiaru v pavilóne opíc. Na Nový rok mali vypustiť lampióny šťastia, ktoré objednali z internetu. Lietajúce lampióny sú však zakázané už 10 rokov. Ženy údajne o tomto zákaze netušili. Šesťdesiatročná matka a jej dve dospelé dcéry sa prihlásili na polícii v stredu, hneď po tom, čo sa dopočuli o incidente z rádia, povedal Gerd Hoppman, šéf krefeldskej kriminálky. Ďalej sa vyjadril, že ženy pôsobili ako rozumné a zodpovedné osoby, prejavujúce odvahu tým, že sa samy udali na polícii.

Oheň, ktorý si vyžiadal životy 30 primátov, vypukol krátko pred polnocou v meste Krefeld. V pavilóne sa nachádzali gorily, orangutany, šimpanzy a kosmáče. Prežili iba šimpanzy Bally a Limbo, no utrpeli zranenia. Polícia verí, že požiar bol spôsobený práve nelegálnym lietajúcim lampiónom. Samotný požiar vyvolal vášnivú diskusiu o používani zábavnej pyrotechniky širšou verejnosťou. V mnohých krajinách je to dlhoročná tradícia, no v súčasnosti čelí kritike zo strany skupín na ochranu životného prostredia a zvierat. Návštevníci zoo vytvorili pomník so sviečkami a fotkami zvieracích obetí. Zoo v Krefelde má asi 1 000 zvierat a každoročne ju navštívi okolo 400 000 ľudí.