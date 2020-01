Zákaz zábavnej pyrotechniky v Bratislave nikto nerešpektoval: Za stovky explózii padlo smiešne množstvo pokút

Napriek zákazu pálili jednu petardu za druhou a oblohu osvetľovali hlučné ohňostroje. V hlavnom meste platia prísne pravidlá a okrem detských prskaviek a profesionálnych ohňostrojov je pyrotechnika zakázaná už niekoľko rokov.

Ľudia však aj počas tohtoročných osláv prísny zákaz vo veľkom nerešpektovali. Polícia v uliciach však napodiv udelila iba dve pokuty.

O tom, či si môžete počas silvestrovskej noci odpáliť ohňostroj doma na záhrade, určujú pravidlá platné v každom meste. „Platí, že používanie zábavnej pyrotechniky je zakázané všade, iba samospráva vo všeobecne záväznom nariadení upravuje kedy, kde a za akých okolností je možné použiť zábavnú pyrotechniku,“ vysvetlil Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska. Väčšina miest to umožňuje počas osláv príchodu nového roka v presne vymedzenom čase. V Bratislave platia už od roku 2016 veľmi prísne pravidlá. Na celom území hlavného mesta je zakázané používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Povolená teda je maximálne detská pyrotechnika, ako sú menšie prskavky či detské búchacie guľôčky a potom profesionálne ohňostroje.

Klasické petardy či svetlice sú zakázané. Napriek tomu sa počas konca roka ozývali hlavným mestom výbuchy a lietali svetlice aj mimo oficiálne vytýčeného priestranstva. Vadilo to nielen mamičkám s deťmi, seniorom ale aj väčšine majiteľov domácich miláčikov. Niektorí z nich hluk a porušovanie predpisu nezniesli a zavolali políciu. Počas silvestrovskej noci tak preverovala mestská polícia 39 oznámení súvisiacich s používaním pyrotechniky. „V dvoch prípadoch priestupcom na mieste uložili blokovú pokutu v súlade so zákonom a v troch prípadoch vec vyriešili napomenutím,“ uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Tatiana Kurucová. Takéto prípady sa podľa polície ťažko dokazujú, a keď príde hliadka na určené miesto, už tam často nikoho nenájde. „Prijaté VZN o zábavnej pyrotechnike má skôr preventívny charakter, v čase vianočných a novoročných sviatkov pri masívnom porušovaní ho nie je možné v plnej miere vynútiť,“ vysvetlil zmysel nariadenia odbor komunikácie a marketingu hlavného mesta SR.



Používanie zábavnej pyrotechniky v Bratislave

- bez výnimky zakázané okrem profesionálnych ohňostrojov a detskej pyrotechniky

- väčšina iných miest počas Silvestra používanie pyrotechniky povoľuje

- za porušenie hrozí na mieste bloková pokuta do 33 € a v správnom konaní až 500 €

- počas silvestrovskej noci od 18.00 do 06.00 hod. prijala bratislavská mestská polícia 107 oznamov, z nich 39 sa týkalo pyrotechniky

- najviac oznámení riešili vo IV. bratislavskom obvode

- v 2 prípadoch dostali previnilci pokutu a 3 riešili napomenutím

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska



Je to otázka toho, do akej miery ľudia dokážu rešpektovať a poznať mestské zákony (VZN) a do akej miery je bremeno dokázateľnosti, ak to niekto porušil. Možno práve vysoká sankcia takéhoto porušenia môže byť odstrašujúca pre ostatných. Každé VZN, každý zákon má trestajúci meč a ten padne iba na toho, kto ho poruší. V tomto prípade je však miera preukázania úplne iná, ako napríklad pri prekročení rýchlosti, kde je to bezproblémové preukázať, že tento jednotlivec zlyhal.



Prekáža vám hluk z pyrotechniky?

Lucia (20) a psík Lili - NIE

Väčšine psíkov vadí hluk zo zábavnej pyrotechniky, moja Lili však patrí k tým, ktoré to zvládajú a neprekáža jej to. Mne to raz do roka neprekáža, patrí to k Silvestru.

Peter (73) a psík Chelsea - ÁNO

Mne ten hluk počas osláv príchodu Nového roka prekáža. Môj psík sa strašne bojí a snaží sa vtedy schovať. Mali by myslieť aj na psíkov. Viem, že okrem oficiálnych ohňostrojov je takáto pyrotechnika zakázaná, ale nie všetci to rešpektujú.

Zuzana (41) a dcérka Nicole (3) - ÁNO

Keďže máme doma psíka, tak mi pyrotechnika prekáža a aj malá sa počas noci budila. Na oficiálny ohňostroj som sa však bola pozrieť a bol pekný. Vedela by som si to však predstaviť aj bez neho.

Karol (85) a Gitka (82) - ÁNO

Radosť z toho hluku nemáme. Trpia tým nielen ľudia, ale aj zvieratká. Vnučka má psíka a tomu to prekáža. Zakázali by sme to.