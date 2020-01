Beštia v ľudskej koži vypálila psíkovi Oskarkovi oči žieravinou: Slováci aj cudzinci ukázali veľké srdce

O zrak ho pripravil odporný človek bez srdca, teraz sa mu snažia nájsť náruč plnú lásky a opatery. Ťažko skúšaný psík Oskar sa učí žiť s hendikepom, ktorý mu spôsobil doposiaľ neznámy netvor v ľuskej koži.

Aktivistky zo združenia Druhá šanca Bardejov sa psíkovi s vypálenými očami všemožne snažia uľahčiť život. Za informáciu, ktorá by dopomohla k vypátraniu sadistu, vypísali vysokú odmenu. O psíkovu adopciu medzičasom prejavilo záujem približne sto ľudí. Informáciu o odmene aktivistky rozdistribuovali do okolia Malcova (okr. Bardejov), kde doráňaného psíka na Prvý sviatok vianočný našli.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Za relevantné informácie, ktoré následne posunieme polícii a na ich základe bude vypátraný páchateľ tejto ohavnosti, ponúkame 4 000 €,“ povedala Iveta Vašková z bardejovského OZ. Pomoc psíkovi ponúkajú ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia. „Jeden z darcov Oskarovi venoval napríklad pomôcku určenú pre slepecké psy, sme za to veľmi vďační. Oskar nebol na život bez zraku zvyknutý. Teraz je dezorientovaný a pomôcka mu pomáha, aby nenarážal do stien či predmetov. Ale už sa, napríklad, sám dokáže pohybovať po schodoch,“ prezradila aktivistka.

Uvažujú o senioroch

V každom normálnom človeku pohľad na týrané zviera vyvoláva nesmiernu ľútosť. „Keď na neho pozriem, stále mám pocit, že sa chce dívať na svet okolo seba, ale namiesto očičiek má len jamky. Do očí mi to vháňa slzy,“ zdôverila sa Vašková. Oskarkovi pomáha množstvo ľudí. „Posielajú nám aj peniaze, ktoré putujú na transparentný účet. Napriek tomu zdôrazňujeme, že by sa skôr zišla hmotná pomoc.

O adopciu Oskara už prejavila záujem približne stovka ľudí. Komu ho zveríme, sme sa ešte nerozhodli. Počkáme, kým absolvuje všetky potrebné vyšetrenia, dáme hlavy dokopy a jedného zo záujemcov vyberieme. Po­dľa mňa by sa však najviac hodil nejakým seniorom, ktorí budú mať dostatok času, aby sa mu mohli venovať,” uzavrela Bardejovčanka. K ohavnému prípadu sme oslovili aj políciu, do uzávierky sa však nevyjadrila.