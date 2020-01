Sexi Slovenka si totálne obmotala tenisovú hviezdu: Už sa stihli aj zosobášiť

Už sú svoji! A majú to aj na papieri! Radostnú správu zvestovala svetu na svojom instagramovom profile krásna slovenská modelka Naďa Murgašová (31), ktorá k milej fotografii pridala tieto slová: „A práve som sa stala pani Bryanovou! Mám pocit, že rok 2020 bude dobrý.“

Sexi Naďa všetko oznámila v prvý deň nového roka,, s ktorým tvorí pár už viac ako dva roky. O ich vzťahu informoval Nový Čas v lete 2018, keď tenista strávil s Naďou leto na Slovensku.

Mike sa s krásnou modelkou zoznámil začiatkom leta 2018 v New Yorku cez svojho kamaráta. Pozval ju do Miami na turnaj a odvtedy boli stále spolu. V septembri 2019 sa zasnúbili, čo tenista oznámil na svojom instagramovom profile. „Sme šťastní, že sme našli jeden druhého,“ uviedol Mike, z ktorého množstva úspechov stojí za pozornosť najmä fakt, že žiaden iný hráč nebol svetovou jednotkou tak dlho ako on! Mike Bryan bol rovných 500 týždňov jednotkou vo štvorhre! Dvojkou tohto rebríčka je Steffi Grafová, ktorá bola jednotkou 377 týždňov, a trojkou Roger Federer, ktorý sedel na tróne 310 týždňov!

Pár týždňov po zásnubách sa svet dozvedel aj ďalšiu skvelú správu. Prominentný pár oznámil, že na budúci rok privítajú do rodiny synčeka! „Bude to chlapec,“ zvestoval Mike, ktorý vzťak ku krásnej Slovenke spečatil novoročným manželským sľubom.

Takto sa vyvíjal ich vzťah

 1. máj 2018: slávny tenista priznal, že po rozvode našiel opäť lásku

 16. september 2019: Mike a Naďa svoj vzťah posunuli, zasnúbili sa

 5. november 2019: Američan a Slovenka priznali, že budú rodičmi

 1. január 2020: Mike a Naďa si povedali áno