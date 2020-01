Slávka po ťažkej infekcii ušla hrobárovi z lopaty: Nanovo som sa učila jesť aj chodiť

Slávka (32) žila ako ktorýkoľvek iný človek. Mala prácu, každodenné radosti i starosti. Bolo leto 2018 a práve sa vrátila z dovolenky, keď začala mať obrovské bolesti hlavy a vysoký tlak. Pridali sa horúčky a lekári jej diagnostikovali mnohopočetný myelóm, ťažké ochorenie na hrane rakoviny.

Jej zdravotný stav sa naďalej komplikoval, v decembri toho istého roku absolvovala biopsiu obličky, množstvo ďalších vyšetrení, ktorých výsledkom bol verdikt, že musí absolvovať chemoterapiu. V tom období sa začal jej boj o život. Slávka so slzami v očiach spomína na najťažšie chvíle svojho života: „Dostala som infekciu, nezaberali ani antibiotiká. Pre ťažký zápal pľúc ma museli uviesť v nemocnici v Banskej Bystrici do trojdňového umelého spánku, stačila som ešte zavolať príbuzným, aby sa nebáli, tí boli z toho úplne v šoku, skolabovalo mi srdce.“ To najhoršie ju však ešte len čakalo.

Žena sa razom ocitla na hranici života a smrti, prestala chodiť, nerozprávala, museli jej urobiť tracheostómiu, pretože nedokázala sama dýchať ani prijímať potravu. „Bála som sa, že ma odpoja od prístrojov, že sa odtiaľ už nikdy nedostanem domov,“ hovorí o svojom strachu mladá žena.

Nádej vo zvolenskej nemocnici

Tú však preložili v lete 2019 na ARO do nemocnice vo Zvolene, kde sa jej stav rapídne zmenil. „Prístup lekárov, sestier, všetkých, ktorí za mnou prichádzali, bol neskutočný. Všetci, ktorí za mnou prichádzali, so mnou ochotne komunikovali, boli milí, chápaví. Postupne mi dali pero a papier, aby som mohla aspoň písať, ale aj to som sa musela učiť odznova. Vôbec som to nevedela, nikto to nevedel prečítať,“ spomína Slávka s tým, že po takmer dvoch mesiacoch bezvládneho ležania prišiel prvý malý úspech. Doniesli jej kreslo k posteli a pomohli jej si doň sadnúť.

Potom sa stav Slávky lepšil zo dňa na deň a konečne sa zbavila hadičiek. „Keď som prvýkrát znovu prehovorila a počula svoj vlastný hlas, tiekli mi slzy. Nanovo som sa učila prehĺtať, jesť, prijímať tabletky. Neskôr nasledovalo ďalšie učenie, ako znovu chodiť. Personál nemocnice bol obdivuhodne trpezlivý a chápavý. Chodili so mnou všade, podopierali ma, povzbudzovali, učili ma, ako zájsť na toaletu, do sprchy, aby som bola odvážna, že to dokážem. Za to patrí všetkým veľké ďakujem. Takisto aj môjmu priateľovi a blízkym, ktorí mi pomáhali sa opäť vrátiť do života po prepustení z nemocnice,“ dodáva dojatá Slávka.