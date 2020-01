Raper Majk Spirit netajil sklamanie: Tento životný sen si už nesplní!

Držia spolu! Majk Spirit vydaním svojej druhej knihy Spiritovky umožnil svojim fanúšikom nahliadnuť nielen do svojej tvorivej dielne, no aj do svojej duše. Svoje city však ešte predtým odkryl svojej mame, spisovateľke Eve Dušičkovej, ktorej venoval veľmi emotívnu pieseň s príznačným názvom Mama. A hoci sú Majkovi rodičia na syna právom hrdí a podporujú ho, on sám priznal sen, ktorý si už nikdy nesplní!