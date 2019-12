Rozpočet hlavného mesta na rok 2020 je vyše 450 miliónov eur: Ako ich chce mesto investovať?

Mesto Bratislava má v roku 2020 k dispozícii rozpočet o výške 450 miliónov eur vrátane finančných operácií, z čoho bežný rozpočet tvorí 324 miliónov eur. Vo štvrtok to odsúhlasili mestskí poslanci.

Hlavným cieľom je pokračovať v rozpracovaných projektoch mesta, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta a sociálnej spravodlivosti. Koľko peňazí potečie do ktorej oblasti? Bude to viac či menej ako v tomto roku?

Rozpočet sa bude v priebehu roka meniť, a to o peniaze, ktoré dostalo mesto od vlády. Navyše môže počítať aj s predpokladaným nárastom výberu dane z nehnuteľnosti. „Budeme pokračovať v investičných a rozvojových veciach, ktoré Bratislava potrebuje,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Použitie rezervného fondu v roku 2020 bude najmä na investičné akcie, ktoré prechádzajú z roku 2019, nakoľko neboli dočerpané. Úver, ktorý bol

schválený v rozpočte v roku 2019 v sume 10 miliónov €, sa do konca tohto roka nedočerpá, a preto prechádza jeho dočerpanie v sume 5,4 mil. eur do roku 2020. Pozreli sme sa teda na to, koľko a ako navrhlo mesto prerozdeliť financie v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019. Konečná suma sa bude v priebehu roka upravovať, to znamená, že schválený rozpočet sa môže v konečnom dôsledku zvýšiť, ale aj znížiť. Predbežne však mestskí poslanci schválili prerozdelenie rozpočtu takto:

Schválený rozpočet na rok 2020 je 450 435 474 €

Bežný rozpočet - 326 440 369 €

obsahuje napríklad zabezpečenie MHD, údržbu a opravu dopravného značenia a infraštruktúry, všeobecné služby

Kapitálový rozpočet - 61 289 607 €

sú určené na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky na zabezpečenie zimnej a letnej údržby, vybudovanie cyklotrás, revitalizáciu parkov a verejných priestorov

Finančné operácie - 62 705 498 €

sú tvorené splátkami úverov

ROZPOČET HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA

1. Mobilita a verejná doprava

2019 - 88 368 900 € schválený rozpočet, neskôr upravený na 96 008 900 eur €

2020 - 93 028 900 € schválený rozpočet

ROZDIEL V SCHVÁLENOM ROZPOČTE: + 4 660 000 eur €

Zámerom je spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta a vyhovujúca integrovaná doprava. V oblasti dopravy sa počíta s dokončením modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, taktiež sa ráta s prípravou modernizácie tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trate v území Nív, menších rekonštrukcií v Rači a Starom Meste či s obnovou vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava.

2. Verejná infraštruktúra

2019 - 104 651 440 schválený rozpočet, neskôr upravený na 109 734 695 €

2020 - 100 959 084 schválený rozpočet €

ROZDIEL V SCHVÁLENOM ROZPOČTE: - 3 692 356 eur €

Cieľom je aj rozvoj cestnej a pešej infraštruktúry, cyklotrás či parkovísk, rozvoj nosného dopravného systému a infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene.

3. Poriadok a bezpečnosť

2019 - 43 365 871 schválený rozpočet, neskôr upravený na 43 366 691 €

2020 - 44 552 105 schválený rozpočet €

ROZDIEL V SCHVÁLENOM ROZPOČTE: + 1 186 234 €

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta. V súvislosti s parkovacou politikou sa počíta so zvyšovaním platov mestských policajtov a posilnením stavov. Likvidácia odpadu.

4. Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

2019 - 25 981 667 schválený rozpočet, neskôr upravený na 27 358 830 €

2020 - 25 690 310 schválený rozpočet €

ROZDIEL VO SCHVÁLENOM ROZPOČTE: - 291 357 €

Zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou kultúrnych podujatí v hlavnom meste, výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy. Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku, Zoologickej záhrady a záchrana ohrozených druhov živočíchov. Vytváranie podmienok na športovanie verejnosti a detí. Pohrebné služby a pamiatková starostlivosť.

5. Vzdelávanie a voľný čas

2019 - 78 371 217 schválený rozpočet, neskôr upravený na 80 018 526 €

2020 - 81 775 926 schválený rozpočet €

ROZDIEL VO SCHVÁLENOM ROZPOČTE: + 3 404 709 €

Podpora škôl a školských zariadení zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie, podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, centier voľného času a základných umeleckých škôl.

6. Sociálna pomoc a sociálne služby

2019 - 18 604 884 schválený rozpočet, neskôr upravený na18 984 555 €

2020 - 20 273 189 schválený rozpočet €

ROZDIEL VO SCHVÁLENOM ROZPOČTE: + 1 668 305 €

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, podpora a pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. V oblasti sociálnej spravodlivosti a bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2020 - 2022 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby. Rekonštrukcia existujúcich bytov vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty.

7. Efektívna a transparentná samospráva

2019 - 35 178 382 schválený rozpočet, neskôr upravený na 34 935 014 €

2020 - 40 917 268 schválený rozpočet €

ROZDIEL VO SCHVÁLENOM ROZPOČTE: + 5 738 886 €

Zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. Podpora kultúrnych a iných podujatí.

8. Správa a nakladanie s majetkom mesta

2019 - 14 522 499 schválený rozpočet, neskôr upravený na 14 265 086 €

2020 - 14 345 689 schválený rozpočet €

ROZDIEL VO SCHVÁLENOM ROZPOČTE: - 176 810 €

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta. Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta, likvidácia a založenie mestských podnikov, výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov.

50 miliónov navyše

Mesto Bratislava si zoberie úver 50 miliónov € od Európskej investičnej banky (EIB), ktorý bude môcť byť čerpaný až do roku 2024. Magistrát ním chce financovať veľké dopravné stavby ako električkové trate, cyklodopravu, parkoviská či rozvoj vozidlového parku MHD. Rámcová zmluva s EIB je na obdobie 5 rokov, ktorej uzatvorenie nezaväzuje k vyčerpaniu celého objemu. Rámcová úverová zmluva bude účelovo viazaná na dopravné projekty, ktoré Bratislava plánuje realizovať v najbližšom období. Magistrát tvrdí, že dlh mesta zvyšujú až samostatné žiadosti o čerpanie.

Chýba mi širšia diskusia s obyvateľmi

Martin Halás, ekonomický analytik

- Bohužiaľ, na sociálnu pomoc a služby pre mladé rodiny alebo pre seniorov sa opäť vyčlenilo veľmi málo finančných prostriedkov. Dôležitá je aj oblasť životného prostredia či zelene v meste, kam by sa malo rovnako investovať viac financií. Chýba mi väčšia participácia obyvateľov pri rozhodovaní o rozpočte, diskusia s nimi a aj možnosť citeľného zasiahnutia obyvateľov do samotného rozhodovania.