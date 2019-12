Pomáha druhým, no občas musí pomôcť aj sebe: Terapeutický psík sa upokojuje cumlíkom

Malý nemecký špic menom Gizmo pracuje ako terapeutický psík. Sám seba však upokojuje nezvyčajným spôsobom. Jeho obľúbenou hračkou je totiž detský cumlík!

Psík žijúci u Angely Jack­ovej v USA pôsobí ako certifikovaný terapeutický pes, ktorý svojej majiteľke pomáha s posttraumatickým stresovým syndrómom, úzkosťou a cukrovkou. Jeho osud bol však pôvodne iný. Narodil sa do chovnej stanice, kde bol týraný a ako šteniatko ho vzali od sučky priskoro. Angela hovorí, že bola zdesená, keď zistila, ako Gizmo vyrastal.

„Bolo tam 50 psov, ktorí behali kade-tade. Neskôr sa dostal do útulku, ale ľudia takéto psy nechcú, bol by utratený,“ povedala. Keď ho adoptovala, zvykol cmúľať rôzne veci, až neskôr našiel cumlík. Keď ho majiteľka začala fotiť, kamaráti si z nej robili žarty a mysleli si, že mu to dáva do papuľky nasilu.„Pre mňa je Gizmo celý svet. Keď mám vysokú hladinu cukru, dotkne sa labkou mojej tváre,“ hovorí Angela.