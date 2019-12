Mamičku Antóniu bije osud zo všetkých strán: Deti mi zrazili na priechode, teraz prišla krutá rana

Nechce nič iné, len vidieť rásť svoje deti! Antónia Jakubčáková (43) z Nových Zámkov je matka, ktorá by pre svoju rodinu obetovala aj to posledné.

Žiaľ, osud zasiahol príliš kruto a rakovina jej doslova rozoberá celé telo. Liečbu, ktorá by statočnej žene pomohla, poisťovňa neprepláca, a tak rodina prosí ľudí o pomoc. Aby toho nebolo málo, pred rokom zrazili na priechode pár metrov od domu jej dve 7-ročné deti s babkou. Všetci našťastie prežili, synček Samko však bol v kritickom stave a celý život si ponesie následky poškodenia mozgu.

Tonka (43) bola vitálna žena, keď jej v 38 rokoch diagnostikovali rakovinu na obličke pri preventívnej prehliadke. Obličku jej aj odobrali, všetko dopadlo dobre a matka troch deti zo všetkých síl bojovala, aby videla svoje deti rásť. Po 4,5 roku prišilo desivé zistenie. „Začali sa objavovať metastázy, všetci boli v šoku, nádor na obličke bol malý a ono to začalo metastázovať. Najskôr na stehennej kosti pri operácii všetko vybrali, dali mi štepy, ale tie sa neujali, noha sa zlomila a v bolestiach ma prevážali do Bratislavy, kde bola ďalšia operácia – titánová náhrada kosti a bedrového kĺbu. Učila som sa opäť chodiť a žiť. Môj stav sa počas rekonvalescencie nelepšil, zvracala som,“ opisuje statočná bojovníčka s tým, že jej zistili metastázu na mozgu, ktorá jej ohrozovala život. Nasledovali týždne v nemocnici, silné lieky, operácia a po nich ožarovanie a chemoterapia v tabletkách, ktorá jej telo vysiľovala.

Synček bojoval o život

Aby toho nebolo málo, osud sa pred rokom kruto zahral aj s jej najbližšími. Jej mamičku Alžbetu (66), ktorá jej pomáha, ako sa dá, s Tonkinými menšími detičkami Lenkou (7) a Samkom (7) zrazil vodič na priechode pár metrov od domu.

„Samko bol na tom najhoršie, v Bratislave bojoval o život, dávali mu minimum šance že sa preberie z kómy a ak, že ostane bez následkov. Stal sa zázrak, prebral sa, ale trvalé následky z poškodenia mozgu bude mať navždy,“ skormútene hovorí Tonka. Medzitým sa zákerná choroba ozvala znova a pre nešťastnú ženu sa začal dvojitý kolotoč – do nemocnice chodila sama so sebou i za deťmi a mamou.

Rok 2019 začal sľubne, zmenšila sa jej metastáza na krížovom stavci, tak musela ísť na operáciu – cementovanie, aby jej vyplnili miesto, aby nedošlo k zlomeniu. Dopadla dobre a celá rodina sa tešila. Predčasne. „V septembri 2019 ma so zakrvácaním do mozgu viezli opäť do nemocnice. Narástla mi ďalšia metastáza a ešte na horšom mieste, ako tá predošlá. Nevedela som normálne rozprávať, dlho zisťovali, čo ďalej,“ opisuje.

Následné vyšetrenie vyrazilo všetkým dych – našli veľké množstvo metastáz. „Šanca je v imunoterapii, experimentálnej liečbe, ktorá ale neprešla schválením poisťovne a liečba stojí 15 000 € na 3 mesiace a tých mesiacov liečby bude viac. Proste to je čiastka, ktorá už na extrémne vyšťavený rozpočet rodiny po všetkých tých úderoch je priveľká a už nie je kde veľmi brať,“ vysvetľuje Tonkina sestra Martina (40). Rodina sa preto obracia s prosbou o pomoc na všetkých dobrých ľudí.

„Chceme, aby Tonička žila, aby videla svoje deti rásť, aby mohla byť bez chemoterapií, zvracania a bolestí a ďalších operácií. Imunoterapia jej to môže dať, ale za cenu, ktorú už nevládzu utiahnuť sami,“ s plačom prosí oddaná sestra.