Petra Vajdová opäť na obrazovkách, šancu jej dal známy režisér: Prečo som jej dal džob

Nedávno odštartovala na obrazovkách Jednotky tretia séria folklórnej šou Zem spieva.

Stojí za ňou skúsený režisér a producent Peter Núñez (49), ktorý sa tentoraz rozhodol napriek zvýšeným nákladom upozorniť na americko-kanadskú komunitu Slovákov a po dlhšej odmlke postaviť pred kamery herečku Petru Vajdovú.

Bude v niečom tretia séria Zem spieva iná než dve predchádzajúce? Majú diváci očakávať prekvapivé zmeny?

Televízie toto majú vždy ako prvú otázku pri akomkoľvek formáte: Ide ďalšia sezóna, čo bude nové? Ja však hovorím, pánboh zaplať za novú sezónu, ale buďme opatrní, lebo divácky návyk je krehká vec a najťažšie na televíznom biznise je vybudovať ho. A po druhé, Zem spieva pracuje s folklórom, a to je vo svojej pods­tate konzervatívna záležitosť. Takže ak pokrok, tak taký Haškovský: mierny a v medziach zákona.

Máme na Slovensku ešte dostatok ľudského materiálu, potenciálu pre túto šou? Neprišli všetci tí najzaujímavejší v predchádzajúcich rokoch?

Áno, toto je veľmi správna otázka, ktorú sme si všetci kládli. Mimochodom, teraz sme mali dvojročnú pauzu a aj tak sme sa trápili, či sme nevyhoreli, či už nastal čas na ďalšiu sériu. Našťastie kastingy ukázali, že je to v poriadku, prihlásilo sa najviac ľudí vôbec. Dokonca sme museli po troch týždňoch dať zastaviť kampaň v rozhlase i v televízii, lebo prichádzalo množstvo prihlášok a uvedomil som si, že do programu sa nám zmestí limitovaný počet účinkujúcich.

Ako to vyzerá s moderátorskou trojkou S hudbou vesmírnou? Účasť Dominiky Morávkovej na živých prenosoch je pre materské povinnosti ohrozená.

Čakáme, ako sa veci vyvinú. Úprimne povedané, ešte to nemáme vyriešené. Dominika zatiaľ hovorí, že chce byť pri tom, ale ak by nám povedala, že nemôže, budeme hľadať riešenie. Samozrejme, na prvom mieste je zdravie, takže sa zariadime podľa toho, ako sa bude cítiť.

Veľkým oživením šou boli pred dvomi rokmi Japonci. Chystáte niečo podobné aj teraz?

Japonci zafungovali ako atrakcia, reklama na túto šou, ale pre mňa dôležitejším výstupom z druhého ročníka boli účinkujúci z Vojvodiny, zo Srbska. Keď sme tam robili kastingy, dvakrát mi zišli slzy dolu lícom. Je to extrémne intenzívne, čo sa deje v tamojšej slovenskej komunite. Je to len päť hodín cesty autom z Bratislavy, no nikdy predtým som tam nebol, čo je naozaj hanba, lebo som absolventom slovenčiny a histórie a ako taký by som Vojvodinu naozaj mal poznať. Teraz sa to snažím odčiniť, chodím tam pomerne často. A považujem za úžasný vedľajší efekt šou Zem spieva, že si Vojvodinu všim­lo a uvedomilo veľa Slovákov na Slovensku. A že „oni“, Slováci v Srbsku túto pozornosť pocítili. Keď vidíte, ako Maďari podporujú svojich v zahraničí, uvedomíte si, ako slabo my, Slováci, podporujeme svojich, zahraničných Slovákov.

Teraz vraj do boja vo veľkom zasiahnu zahraniční Slováci zo zámoria.

Áno, povedali sme si, že sa pokúsime otvoriť americko-kanadskú tému. To je ďalšia komunita, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Sú tam ľudia, ktorí viac ako 100 rokov udržiavajú slovenčinu aj naše zvyky vo veľmi asertívnom anglofónnom prostredí. A zaniknúť to môže veľmi rýchlo. Natočili sme tam super príbehy a do šou k nám príde šesť účinkujúcich. Zhodou okolností sú to všetko súbory, v rozpočte sme mali iný odhad počtov, vyleteli sme na kanadsko-amerických účinkujúcich o viac ako 130 000 eur nad. Bolo to komplikované, ale zvládli sme to a... bola to sila. To človek musí zažiť, aby pochopil, prečo sa oplatí robiť takéto veci. Dúfam, že sa nám aspoň časť z tej energie podarí preniesť aj cez obrazovky divákom do domácností.

Ako to bude s porotcami, ostávajú rovnaké tváre ako doteraz?

Nie, tu nastali zmeny. Pôvodná porota tejto šou veľmi poslúžila a som im za to nesmierne vďačný, lebo projekt pomáhali formovať a vstupovali doň vo fáze, keď dôvera k nám zo strany folklórnej obce nebola bohvie­aká. Ešte raz im za to touto cestou ďakujem. Na druhej strane, šou ich predstavila širokej verejnosti, spopularizovala ich aj mimo folklórnej komunity. A s RTVS sme sa zhodli, že je načase predstaviť aj ďalšie mimoriadne osobnosti z folklórneho hnutia.

Neriešili ste nejakým spôsobom kategorizovanie súťažiacich, oddeliť spev od tanca, súbory od sólistov?

(smiech) Práve nová porota prišla s tým, že to tak musí byť. Ale keď sme to dôkladne prebrali za jedným stolom, dohodli sme sa na tom, že všetko je dobre tak, ako to bolo. Jediné, čo sme zmenili, je spôsob rozhodovania, ktoré bude viac televízne, také, aby ho diváci mali po lopate pred očami. V Zem spieva ide najmä o oslavu folklóru a súťaž je len forma, ako sa dostať z bodu A do bodu Z. Mali sme však ohlasy zo strany folkloristov - mali pocit, že je to všetko vopred rozhodnuté, že vieme dopredu, kto vyhrá. Na tieto výčitky reagujeme tak, že rozhodovací rituál poroty bude iný, bude vyzerať viac ako v ostatných talentových súťažiach s okamžitým oznamovaním rozhodnutia súťažiacim.

Medzi takzvanými lokálpatriotmi bude okrem Martiny Moravcovej, Juraja Jakubiska či Zdeny Studenkovej aj Petra Vajdová, ktorá sa v televízii dlhšie neobjavila a má nálepku kontroverznej osobnosti. Prečo práve ona?

Lebo súčasný pohľad na ňu je veľmi nespravodlivý a myslím, že je načase, aby sa zmenil. Pamätám si ju z excelentných predstavení v SND, je to výborná herečka, teším sa z toho, že takú na Slovensku máme. Hovorili to o nej všetci, Petra bola na roztrhanie. Potom situáciu nezvládla, spravila chybu a zrazu je kyvadlo na opačnej strane. Čudujem sa, že to zvládla a normálnym spôsobom žije a komunikuje. Vôbec si nemyslím, že sa treba zaoberať tým, či je kontroverzná, alebo nie. Je to super talentovaná mladá baba. Jediné, čo potrebuje, je priestor na to, aby opäť zažiarila.

Na spoluprácu vám hneď kývla?

Áno, mal som super zážitok zo stretnutia s ňou. Predtým sme spolu nikdy nič nerobili a išiel som za ňou s trochu stiahnutým žalúdkom, obával som sa, aby to nevnímala tak, že ju ideme zneužívať.

Čo celková cena za výrobu tretej série? Platí suma medzi 1-1,2 milióna eur ako v minulosti? Či to kvantum súťažiacich z Ameriky projekt predražilo?

Áno, platí tá suma, nedostaneme ani o euro viac než v minulosti. Navýšené náklady na kanadských a amerických účinkujúcich sme vyriešili bez toho, aby sme zaťažovali RTVS.

So Zem spieva ste uspeli na medzinárodnej pôde, šou predvlani vyhrala jednu z cien v súťaži nových formátov Pitch & Play Live. Podarilo sa vám ju už predať do nejakej krajiny?

Mám kontrakt s Global agency, veľkou medzinárodnou agentúrou, a tá predala tri opcie do Turecka, Grécka a do Francúzska. A v tomto bode sa to zaseklo. Neviem, či sa to podarí reálne dostať do vysielania, aj keď nedávno som riešil, že vo Francúzsku by chceli pustiť štyri epizódy. Ich rozpočet je šialený, jedna epizóda stojí zhruba 500 000 eur, takže televízia nechce riskovať, preto ich plánuje menej. Som však trochu skeptický, hovoril som si, že ak sa to neudeje do roka, roka a pol od našej výhry, tak ten oheň vyhasne. Treba tiež povedať, že u nás a v Maďarsku je folklór najviac udržiavaný a všade inde je to omnoho okrajovejšia vec.

Zem spieva je len jednou z mnohých vašich aktivít. Čo všetko máte momentálne rozbehnuté?

(smiech). Január bude zaujímavý. Hneď skraja mesiaca budeme mať na Markíze šou Svadba na slepo, v sobotu na Jednotke Zem spieva a v nedeľu V siedmom nebi na Jojke. Popri tom stále beží 5 proti 5 a do kín pôjde 16. januára film podľa evitovky Príliš osobná známosť. Každý deň budem tŕpnuť, či bude úspech, alebo neúspech. Bude to obdobie, keď sa človek dozvie, aká je pravda. Radosť, zvýšený tlak na mňa aj v mojich žilách. To je to, čo ma čaká. (smiech)

Prvá evitovka, ktorú ste producentsky zastrešili, Všetko alebo nič, trhala rekordy. Vidíte tam rovnaký potenciál?

Keby som ho nevidel, nejdem do toho. Mám na to normálne úver v banke - dokázal som ich na základe prvého filmu presvedčiť, aby mi verili. Uvidíme, nikdy nič nie je isté a to je najväčšie čaro biznisu, v ktorom sa pohybujem. Film Všetko alebo nič na Slovensku, v Česku a v Poľsku videlo 850 000 divákov a od zajtra sa budem dve hodiny denne modliť, aby sa to zopakovalo aj s druhým filmom.

Za týmto filmom ste vy ako slovenský producent, slovenská je tam predloha aj režisérka - prečo tam nehrá viac slovenských hercov? Pôsobí to ako český film...

Lebo to je primárne český film. Potom srbský a až potom slovenský. Ide o nastavenia v slovenskom audiovizuálnom fonde, o ich podporu. Absolvoval som to s prvým filmom a povedal som si, že to už nechcem zažiť. Takže som sa odstrihol a správam sa tak ako normálny producent, ktorý keď príde na to, že sa mu oplatí točiť na Novom Zélande, tak ide na Nový Zéland, keď v Česku, ide do Česka. Napríklad s filmom V lete ti poviem, ako sa mám, sa chystám ísť do Rumunska.

To už asi hovoríte o plánoch pre rok 2020. Aké sú?

Čo sa týka filmov, rád by som do konca roka natočil ďalšie tri filmy. A cítim, že je to reálny cieľ. Jeden by mal byť horor s debutujúcim slovenským scenáristom a režisérom, potom by som rád urobil rodinnú komédiu v štýle Griswoldovcov a na stole mám aj najlepší evitovský scenár V lete ti poviem, ako sa mám. Spočítal som si, že výroba filmov môže aj u nás fungovať ako všade na svete, a nie ako chránená dielňa. Moja prvá evitovka priniesla štátu takmer pol milióna na DPH, nehovoriac o tom, že svoje príjmy z Česka a z Poľska som tiež zdaňoval na Slovensku. A v pokladniciach slovenských kín nechal tento film viac ako milión eur. To všetko za podporu približne 100 000 eur. Ak by som bol kórejský producent autosúčiastok, s touto bilanciou by ma automaticky podporovali priamymi aj nepriamymi dotáciami, len aby som zostal na Slovensku. Ak by som bol filmový producent v Rakúsku, mal by som na základe vyššie uvedeného garantovanú podporu od štátu automaticky. Tu si mám prechádzať nezmyselnými ponižujúcimi procedúrami. Tento systém mi nevyhovuje, a preto som odišiel. DPH a práca pre štáby zostali v Česku, ale zdaňovať všetky svoje príjmy budem tak či tak tu na Slovensku, mám túto krajinu rád a myslím, že je to takto správne.