Tatar môže na oslavy Nového roka zabudnúť: Silvester strávim na cestách

Líder. V tíme Montreal Canadiens je ním v doterajšom priebehu sezóny NHL Tomáš Tatar (29). Slovenský útočník je s 33 bodmi (15+18) najproduktívnejším hráčom tradičného kanadského klubu a hokej si vďaka dôvere trénera naplno užíva.

Momentálne je so spoluhráčmi na výjazde na Floride a mimo domova strávi aj Silvester či Nový rok. Tatar si v uplynulej sezóne vytvoril so ziskom 58 bodov (25+33) kariérne maximum v profilige a teraz je na najlepšej ceste si ho ešte vylepšiť.

„So spoluhráčmi v útoku sme si sadli ako formácia a tréner mi dáva veľmi veľa priestoru, za čo som, samozrejme, vďačný. Konečne môžem hrať svoj hokej. Každý v útoku má svoje úlohy a myslím si, že to máme dobre rozhodené. Ja sa snažím byť tvorca,“ uviedol Tomáš Tatar po sobotňajšom zápase v Tampe, kde Montreal prehral tesne 4:5. Na ľade opäť zviedol niekoľko tvrdých súbojov s domácim obrancom Erikom Černákom, s ktorým hral v máji na MS v Košiciach za Slovensko. „Erik hrá výborne v defenzíve, svoje povinnosti si plní skvele. Celá obrana Tampy je však kvalitná, výborne korčuľujú a je ťažké sa proti nim presadiť. Myslím si, že Tampa bude v tabuľke už len stúpať,“ uznal kvality vlaňajšieho víťaza základnej časti NHL Tomáš Tatar.

Montreal je vo Východnej konferencii NHL momentálne pod čiarou znamenajúcou postup do play-off a o to viac ho mrzela prehra s priamym konkurentom z Tampy. „V tabuľke je to veľmi tesné. Teraz máme dôležitý výjazd, potrebujeme víťaziť a určite to bude náročné až do záveru základnej časti tak ako aj vlani. Do Montrealu sa vrátime až v novom roku a verím, že úspešne,“ želá si Tomáš Tatar. Pred zápasom na Floride stihol zaregistrovať aj vysokú prehru Slovenska s Fínskom na MS 20 v Třinci 1:8. „Vždy to je ťažké, ak sa nechytíte s favoritom a v úvode vám odskočí. Naši chalani hrali dva dni po sebe, takže to mali náročné. My sme na MS juniorov tiež dostali jeden výprask a napokon sme skončili štvrtí. Chalani musia dať hlavy hore, hoci kvalita konkurencie stále stúpa. Ak sa však zomknú, môžu ešte prekvapiť,“ poslal odkaz na sever Moravy Tomáš Tatar.