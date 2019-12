Nestarnúca Sisa Sklovska prekvapila manžela: Zmenila sa na sexi vianočného zajačika!

Rozhodne sa vo dvojici nenudia! O speváčke Sise Lelkes Sklovskej (54) je známe, že si svojho milovaného manžela Juraja Lelkesa (67) rada rozmaznáva.

Živelná umelkyňa nezaháľa ani počas sviatkov, a preto známemu finančníkovi zvykne prichystať každý rok na Vianoce vskutku netradičné prekvapenie. Čím ho zaskočila tentoraz? Známy pár slovenského šoubiznisu Sisa a Juraj Lelkesovci sú veľkými milovníkmi módy a v spoločnosti sa zvyknú prezentovať skutočne zaujímavými outfitmi. Inak to nie je ani u nich doma.

Obľúbená speváčka nazaváhala ani na sklonku roka v teple domova dobrovoľne vkĺznuť do pozoruhodného kostýmu - len aby svojmu milovanému mužovi urobila radosť. A to nie len takú hocijakú! „Juraj stále hovoril o tom, že by som sa niekedy mohla preobliecť za nejakú známu postavičku.

Tak som si dala do hlavy drôty, aby mi vrkoče odstávali od hlavy a odrazu som bola Pipi Dlhá Pančucha. Nebolo to jednoduché,“ priznala pre Nový Čas so smiechom Sklovska, z ktorej sa tento rok stal sexi vianočný škriatok. Jej netradičný sviatočný nápad však Juraja tak potešil, že sa z jednorazovej akcie stala v posledných rokoch milá tradícia. Známa muzikálová diva pritom svoju unikátnu premenu vždy do poslednej chvíle tají. ,,Nikdy netuším, čím presne bude. Až pri vianočnej večeri zistím, aký je jej kostým. Táto forma obsluhy sa mi však veľmi páči,“ dodal spokojný Lelkes.