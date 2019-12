Dizajnérka vytvára unikátne sochy z medovníkov: Tieto monštrá sú doslova na zjedenie

Švédska dizajnérka a grafička Caroline Eriksson dala medovníkovým sochám nový rozmer.

Každé Vianoce navrhuje neuveriteľne detailné a chutné sochy z medovníkov. Caroline pečie tieto sochy od roku 2013. Vtedy sa presťahovala do Nórska, kde sa zapojila do súťaže stavania medovníkových domčekov. Súťaž vyhrala so sochou Optimusa Primea z Transformerov a výhra jej zaplatila výlet na Bali. Ďalšie roky vytvorila Smauga z Hobita, Dartha Vadera či Xenomorfa z filmu Votrelec. Tento rok vyrobila sochu Groota zo slávneho filmu Strážcovia galaxie.

Vytvorenie takýchto jedlých sôch trvá 5 týždňov. Caroline začína kresbou 1:1 a potom dolaďuje detaily. Dokonca si musela prispôsobiť cesto – pridáva viac múky, cukrového sirupu a prášku do pečiva, aby bolo cesto pevnejšie a hladšie na povrchu. Ako lepidlo tiež používa cukor. Zatiaľ tvorí len filmové postavy, a všetky sú jedlé!

Na sochy spotrebovala: 7 kg múky, 11 kg cukru (cesto aj lepidlo), 1,20 kg masla, 600 ml cukrového sirupu, 5 týždňov plánovania a pečenia

Recept na nórske medovníky

40 dag cukru

20 dag masla

80 ml cukrového sirupu

160 ml smotany na šľahanie

1 polievková lyžica koňaku (nemusí byť)

4 lyžičky mletého zázvoru

4 lyžičky mletej škorice

2 lyžičky čierneho korenia

4 lyžičky klinček mletý

1 lyžica sódy bikarbóny

75 až 85 dag múky

Postup: Vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme odpočinúť v chladničke. Potom vyvaľkáme a vykrajujeme ľubovoľné tvary. Pečieme na 180 °C približne 15 min.