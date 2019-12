Nečakaný koniec Kmotríkovej v Jojke: Jej prácu si podelia kolegyne

Jojkárska moderátorka Adriana Kmotríková (49) pôsobila na Kolibe dlhých pätnásť rokov. Teraz je však všetkému koniec. Sympatická blondínka sa rozhodla ku koncu roka ukončiť svoje pôsobenie v televízii, kde dlhé roky moderovala hlavnú spravodajskú reláciu Noviny TV Joj.

Svoju moderátorskú stoličku si striedala s kolegyňou Luciou Barmošovou (37) a preto sa teraz vynára otázka, kto dokáže ostrieľanú Adrianu nahradiť. Ako sa podarilo Novému Času zistiť, na Kolibe v tom už majú jasno.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kmotríková sa počas pätnástich rokov prihovárala divákom z televíznych obrazoviek Jojky, odkiaľ informovala o dianí nielen u nás, ale aj v celom svete. Diváci si blondínku so šarmantným úsmevom obľúbili o to viac po tom, čo Adriana prekonala dva závažné zdravotné problémy, ktoré jej život prevrátili naruby. Kmotríková sa najprv pasovala s vážnym nádorom na mozgu a následne s ďalším na maternici. Napriek tvrdým ranám sa však vždy s radosťou vrátila do milovanej práce. S tou však už nadobro sekla. V piatok 20. decembra položila Adriana na stôl svoju výpoveď.

„Moderátorka Adriana Kmotríková sa rozhodla po pätnástich rokoch ukončiť spoluprácu s televíziou Joj na vlastnú žiadosť,“ potvrdila nám vtedy samotná televízia. Tento čin prekvapil aj jej kolegov, ktorí si nevedeli vysvetliť, prečo to moderátorka urobila. „Nastal čas na zmenu,“ povedala nášmu denníku Adriana.

Za jej odchodom však podľa informácií Nového Času môžu byť aj nezhody s viacerými kolegami v televízii, ktorí sa na ňu dokonca mali údajne niekoľkokrát sťažovať u nadriadených. Adriana sa preto mala cítiť v tíme nechcená. Po jej odchode tak na Kolibe musia riešiť jej náhradu. Ako sa však zdá, s touto úlohou sa veľmi rýchlo popasovali. „V Novinách TV JOJ zostáva moderátorka Lucia Barmošová a na moderátorskej stoličke sa s ňou budú striedať Andrea Pálffy Belányiová a Aneta Parišková,“ priznala hovorkyňa televízie Lucia Kulihová.