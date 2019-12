Celebritný babyboom roku 2019: Kto mal pod stromček bábätko

Tieto zlatíčka zažili svoje prvé Vianoce! V roku 2019 sa známe tváre poriadne snažili a veľa celebritných rodiniek sa rozrástlo o ďalšieho člena.

Viacerí malí drobci tak po prvý raz zažili sviatočnú atmosféru. Do slovenského šoubiznisu pribudli chlapci aj dievčatká, pričom do niektorých rodín bocian priletel prvýkrát, kým v iných to už dobre pozná.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (30), Matej Sajfa Cifra (40) a dcéra Sára

Prvorodenej dcérky sa dočkal aj známy šoubiznisový pár. Veronika a Matej sa tešia z dcéry Sáry. Rodičia, ktorí do poslednej chvíle tajili pohlavie, tieto Vianoce trávili prvýkrát v trojici.

Petra Vajdová (34) a syn Martin

Prvýkrát sa stala mamou aj obľúbená herečka. V čase, keď si zaľúbená dvojica povedala svoje áno, už Petra nosila pod srdcom spoločné dieťatko. O päť mesiacov Petra s českým kamionistom Martinom Hrnčiříkom (43) privítali syna Martina.

Viki Ráková (38) a syn Benjamín

Herečka známa najmä zo seriálu Susedia je už dvojnásobná matka. S priateľom Róbertom má už jedno dieťa. Prvé porodila pred štyrmi rokmi a pomenovala ho Bendegúz. Ďalší synček sa narodil v septembri a dostal meno Benjamín.

Katarína Jakeš (32) a dcéra Izabela

Už sú traja! Tanečníčka sa v apríli stala prvýkrát mamou. S manželom Borisom (45) majú dcérku Izabelku.

Andy Kraus (52) a dcéra Adela

Herec sa stal už trojnásobným otcom. K synovi Borisovi (17) a dcére Zoji (13) pribudla dcérka Adelka. Tú mu na svet priviedla partnerka Janka (33).

Patrik Rytmus Vrbovský (42), Jasmina Alagič a syn Sanel

Raper sa s moderátorkou zosobášili len v máji tohto roku. Hneď o mesiac sa dvojica radovala zo svojho prvého potomka. Rodičia sa rozhodli pre netradičné meno a syna pomenovali Sanel.

Natália Hatalová (28) a dcéra Viktória

Už je z nej hrdá mama! Speváčka s manželom Ladislavom (39) prežívajú najkrajšie obdobie svojho života. V marci sa k dvojici pridala dcérka, po ktorej veľmi túžili. Tá dostala krásne meno Viktória.

Mária Bartalos (25) a syn Noel

Herečka v júli priviedla na svet synčeka Noela, ktorého má s manželom Adriánom (26).

Braňo Deák (37) a dcéra Matilda

Hviezda markizáckych Oteckov sa stala prvýkrát otcom v júli. S manželkou Ladislavou privítali na svet svoju vysnívanú dcérku Matildu.