O Spenglerov pohár zabojujú aj štyria Slováci, kanadský dres si oblečie hviezda Nitry

Tradičný hokejový turnaj o Spenglerov pohár vo švajčiarskom Davose napíše od 26. do 31. decembra už 93. kapitolu. Na prestížnom podujatí, kde sa môžu predstaviť jednotlivé tímy iba na pozvánky, nebudú chýbať ani slovenskí hráči.

Na súpiske českého Třinca figurujú hneď štyria. Okrem "oceliarov" si pod Alpami zahrajú aj domáci Davos, švajčiarska Ambri-Piotta, ruský Salavat Julajev Ufa, fínsky TPS Turku a výber Kanady.

Vlani sa z celkového prvenstva tešil fínsky klub KalPa Kuopio, ktorému vychytal finálové víťazstvo 2:1 po samostatných nájazdoch nad Kanadou reprezentačný brankár Denis Godla. Tentoraz budú slovenský hokej zastupovať obranca Martin Gernát s útočníkmi Vladimírom Draveckým, Tomášom Marcinkom a Patrikom Hrehorčákom. Všetci sa nachádzajú v kádri českého šampióna z Třinca. Zaujímavosťou je, že stopu na Spenglerovom pohári bude mať aj Tipsport liga. V kanadskom výbere figuruje útočník HK Nitra Kris Versteeg. Slovenskí športovci žiaria nielen pri stromčekoch: Pozrite, ako strávili sviatky Vlhová či Végh

Na tohtoročnej edícii Spenglerovho pohára sa predstaví šesť tímov rozdelených do dvoch trojčlenných skupín. V Torrianiho skupine budú Ambri-Piotta, TPS Turku a Salavat Julajev Ufa. V Cattiniho skupine si zmerajú sily domáci Davos, Kanada a Třinec. Víťazi skupín si zabezpečia priamy postup do semifinále, zvyšné tímy čakajú štvrťfinálové súboje. Podujatie vyvrcholí finálovou konfrontáciou na Silvestra o 12.00 h.

"Pre nás ako tím je to ďalšia šanca ukázať sa v tomto hokejovom meste. Je to zážitok, ktorý počas kariéry nezažije každý. V Davose vládne vždy výborná atmosféra. Na tribúnach vidíte fanúšikov, ktorí sa dobre bavia. Davos vždy tlačia priaznivci vpred a je to silné mužstvo. Kanada má mix hráčov z rôznych líg a je to tiež náročný súper. Musíme sa pozerať na našu hru, pretože vieme, že sme schopní dodržiavať taktiku v každom stretnutí. Môžem sľúbiť, že v každom zápase urobíme maximum," povedal Tomáš Marcinko v rozhovore pre oficiálny web turnaja.

Historicky najúspešnejšími účastníkmi Spenglerovho pohára sú HC Davos a tím Kanady s pätnástimi trofejami. Na treťom mieste v historických tabuľkách sa nachádza LTC Praha so siedmimi víťazstvami a štvrtá je Dukla Jihlava s piatimi prvenstvami. Turnaj v minulosti trikrát ovládol aj Slovan Bratislava.