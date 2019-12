Bénes spomína na Vianoce v detstve: Vždy ma najviac potešili kopačky či lopta

Pre slovenského futbalistu Lászlóa Bénesa (22) bol tento kalendárny rok prelomový z pohľadu legionárskeho účinkovania v Nemecku.

Po hosťovaní v Holsteine Kiel v druhej polovici ročníka 2018/2019 sa v medzisezónnom období zapáčil trénerovi Borussie Mönchengladbach Marcovi Rosemu a v drese "Die Fohlen" začal pravidelne nastupovať v I. bundeslige. V nej sa Borussia pred zimnou prestávkou nachádza na 2. mieste, niekoľko kôl bola dokonca na líderskej pozícii.

"Rok 2019 hodnotím pozitívne. Naučil som sa mnoho vecí a zlepšoval som sa. Dá sa povedať, že vo všetkom. Hosťovanie v Kieli bolo pre mňa super. Presne pre toto som tam išiel, aby som hrával a nabral zápasovú prax. To sa mi podarilo. Mal som jediný cieľ, aby som po skončení hosťovania a návrate do Mönchengladbachu bol pripravený, mohol hrať I. bundesligu a jedine za Borussiu. Som rád, že to vyšlo. Musím však zostať skromný a pokračovať tak, ako doteraz," uviedol pre agentúru SITA 22-ročný rodák z Dunajskej Stredy.

V Nemecku sa bundesligový kolotoč naplno rozkrúti až v polovici januára. Bénes tak aktuálne sviatky využije na návštevu najbližších a Vianoce trávi tradične doma, tak ako každý rok. "Pre mňa Vianoce znamenajú byť s rodinou. To je najdôležitejšie, pretože počas roka nemám veľa času, aby som sa mohol zastaviť doma. Na Vianoce sme všetci spolu a veľmi sa na to teším," dodal.

Zaspomínal si tiež na to, z ktorých darčekov nájdených pod stromčekom mal v detstve najväčšiu radosť. "Keď som bol dieťa, vždy som sa tešil na vianočné darčeky, obzvlášť keď som dostal niečo futbalové - buď loptu, kopačky alebo nejaké veci," poznamenal László Bénes, v roku 2019 jeden z najsvetlejších slovenských futbalových zjavov.