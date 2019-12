Takto si Vianoce rozhodne nepredstavovali: Prešovským krajom lomcuje silný vietor

Hasiči v súvislosti so silným vetrom zasahovali v utorok od rána na viacerých miestach Prešovského kraja.

"Došlo k spadnutiu stromov, ktoré bolo potrebné odstrániť. Hasiči zasahovali v Liptovskej Tepličke, Starom Smokovci, Levočskej Doline, čo sa týka Levoče, v Úloži, Zámutove a vo Vyšných Hágoch," uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že nikde nedošlo k poškodeniu elektrického vedenia. Podľa jeho slov hasiči momentálne zasahujú v Štrbe, kde došlo k spadnutiu stromov na odparkované vozidlá.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oblasť Tatier v pondelok (23. 12.) výstrahu najvyššieho tretieho stupňa pred vetrom na horách, ktorá platila do utorka do 10.00 h. Výstraha druhého stupňa platí do poludnia Štedrého dňa pre horské oblasti na väčšine územia stredného a východného Slovenska. Na hrebeňoch hôr môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 km/h.

Nárazový vietor s rýchlosťou do 85 km/h potrápi do utorňajšieho poludnia aj obyvateľov západného Slovenska. SHMÚ vydal takisto výstrahu pred snežením. "V oblastiach Liptova, Oravy, Kysúc a Spiša môže v polohách nad 700 metrov napadnúť do utorňajšieho poludnia 20 až 25 centimetrov snehu," upozornili meteorológovia. Pre severné okresy, rovnako tak pre lokality Turca a Horehronia vydali meteorológovia výstrahu aj pred tvorbou snehových jazykov.