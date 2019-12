Máriu zmlátili na moste traja školáci: Drsný odkaz matkám detí, ktoré ju zbili

Vianoce ako v najhoršom sne. Brutálne zbitá Mária (60) z Richnavy (okr. Gelnica) strávi najkrajšie sviatky roka pripútaná na nemocničné lôžko krompašskej nemocnice.

Uplynulú stredu večer ju na moste cez rieku Hornád prepadli tínedžeri z osady. Spôsobili jej otras mozgu, poranenia vnútorných orgánov, panvy, lebky a krčného stavca. Napriek veľkým bolestiam dobitá Mária prehovorila pre Nový Čas.

Nič netušiaca žena išla z práce domov, keď odrazu musela bojovať o holý život. „Až teraz som si uvedomila, že pod osadou tohto roku výrastkovia napadli aj moju kolegyňu, ale ja som dopadla horšie,“ začína svoje rozprávanie Mária, ktorá je pomocnou silou v kuchyni. Pracuje na tri zmeny.

„Robila som od desiatej do šiestej večer. Cestou domov som nechcela vystúpiť hore pri osade, ale bolo to tam také tiché. No len dovtedy, kým som nezbehla k mostu. Odrazu som začula chôdzu a pocítila úder zozadu. Otočila som sa a zakričala na útočiaceho, aby si kopal do svojej matere a nie do mňa. Zaujímali sa o mobil, peňaženku a cigarety. Stačila som sa však len chytiť zábradlia na moste, keď do mňa opäť kopol. Spadla som dole, do neznáma. Chvíľu som bola asi v bezvedomí a keď som sa prebudila, tak som zistila, že mám rozbitú hlavu a všetko ma bolí,“ opísala desivé momenty surovo zbitá žena.

V hroznom stave sa ešte dostala do neďalekej predajne. Následne jej privolali záchranku. „Neviem, ako som sa tam doterigala, ale asi stáli pri mne všetci svätí,“ myslí si Mária, ktorá si pochvaľuje starostlivosť na chirurgii krompašskej nemocnice. Čakajú ju ďalšie vyšetrenia a možno aj operácia.

Najstaršieho obvinili z lúpeže

Podľa vyjadrenia polície Máriu udierali výrastkovia z osady. Najskôr to bol Erik (13) a potom Jaroslav (14), pričom im chrbty kryl ešte len 11-ročný Tomáš. Dohliadal na to, či nikto nejde okolo. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že najstaršieho z útočníkov už obvinili z lúpeže a sudca ho poslal za mreže. Ako mladistvému mu hrozí trest od 5 rokov do 7,5 roka.

Mladší účastníci ešte nie sú trestne zodpovední, aj keď problém za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže môžu mať ich rodičia. „Riadne som sa postarala o svoje tri deti, ale priala by som si stretnúť sa zoči-voči s matkami tých sopliakov, akých zlých synov vychovali, či skôr nevychovali. Nielen robiť deti a nosiť bruchá, ale starať sa o deti,“ odkazuje Mária. Podľa predbežného vyjadrenia lekárov sa z ťažkých zranení bude liečiť minimálne 42 dní.

Hovorkyňa nemocnice Martina Pavlíková uviedla, že pacientka je v stabilizovanom stave, mimo ohrozenia života. „Má prísny pokoj na lôžku vzhľadom na vnútorné poranenia, prebieha liečba a kontrolné vyšetrenia,“ vysvetlila hovorkyňa. Susedka napadnutej ženy Mária Gmucová (83) nám prezradila, že to, čo sa stalo, je hanba pre ich celú obec a ľudia sa boja chodiť už aj do kostola.