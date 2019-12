Princ Filip strávi Vianoce v nemocnici: Kráľovná urobila z úcty k manželovi veľké gesto

Manžel britskej kráľovnej Alžbety II. strávi Vianoce na nemocničnom lôžku. Vojvoda z Edinburghu, ktorý sa posledné dva roky zdržiava väčšinu času na Sandringhamskom panstve v Norfolku, utrpel škaredý pád.

Niekoľko dní ležal na Sandringhamskom zámku, po príchode kráľovnej, ktorá tam s rodinou každoročne trávi Vianoce, ale musel ihneď do nemocnice. Vladárka ho poslala do londýnskej nemocnice kráľa Edvarda VII. Potom zrušila tohtoročný svätoštefanský hon, pretože sa ho princ Filip nebude môcť zúčastniť.

Z úcty k nemu túto tradíciu tento rok rodina nebude dodržiavať. Bežne sa na svätého Štefana ráno príslušníci kráľovskej rodiny stretnú na lúkach sandringhamského panstva a lovia bažanty a zajace. Princ Filip patrí medzi vášnivých lovcov, ale tento rok prežije druhý sviatok vianočný v nemocnici.

Kráľovná tiež tento rok vynechá návštevu stajní. Tradične poctí svojich zamestnancov chovajúcich jej dostihové kone osobnou prehliadkou a neformálnymi rozhovormi. "Vojvoda nemá rád zbytočnú hystériu a dosť trvá na tom, aby ho z nemocnice prepustili čo najskôr a mohol sa vrátiť domov do Norfolku," cituje denník The Mirror. Avšak kráľovná je nekompromisná a nedovolí manželovi návrat skôr, než bude mať od lekárov uistenie, že je to bezpečné.

Pred 66 rokmi trávila kráľovná na Sandringhamskom panstve posledné Vianoce so svojím otcom kráľom Jurajom VI. O rok neskôr sa zdržiavala počas sviatkov s manželom v Afrike, zatiaľ čo jej otec umieral na rakovinu pľúc. Naposledy vydýchol v Sandringhame 6. februára 1952. Alžbeta pri tom nebola. Preto od roku 1953 každé Vianoce zostáva v Sandringhame až do 6. februára, kedy si pripomína smrť Juraja VI. Potom zamestnanci odstroja vianočné stromy, zrušia výzdobu a ona sa vráti do Londýna.