RTVS v súdnom spore: Odškodné vyše 8 miliónov € za predpoveď počasia?!

Skončili na súde! Verejnoprávna televízia RTVS lieta už skoro dvadsať rokov v súdnom spore po tom, ako riaditeľ Milan Materák odmietol platiť firme, od ktorej si bývalé vedenie objednalo predpovede počasia.

Sedemnásť rokov po začatí opletačiek sa však zdá, že nakoniec bude musieť televízia zaplatiť astronomickú sumu, ktorá sa šplhá k deviatim miliónom eur!

RTVS a spoločnosť Omega Plus sa ešte v roku 1997 dohodli a podpísali zmluvu, keď si od firmy v televízii objednali výrobu predpovede počasia. Následne sa však vedenie televízie zmenilo a na stoličku riaditeľa si sadol Milan Materák. Ten však odmietal od októbra 1999 túto zmluvu plniť, čím zarobil RTVS na poriadne problémy. Podľa dodávateľa - spoločnosti Omega Plus totiž zmluvu riadne nevypovedal a neplnil si zmluvný záväzok.

Na stole súdu teda skončila žaloba, kde si dodávateľská firma žiada odškodné ako náhradu za ušlý zisk. Konkrétne išlo o sumu 2,82 milióna eur, ktorá však rokmi narastala a dnes by malo ísť o závratnú sumu 8,6 milióna eur. Informoval o tom Trend. „V spore, ktorý sa začal v roku 2002, prvostupňový súd v roku 2017 rozhodol, že RTVS je povinná zaplatiť 2 435 602 eur plus úroky z omeškania vo výške 12 percent ročne od 25. júla 2002. V priebehu konania bolo predložených viacero znaleckých posudkov a odborných stanovísk, ktorými sa dokladovala rôzna výška požadovanej náhrady škody, ktorá bola tým pádom sporná,“ reagovala na naše otázky ohľadom sumy a stanoviska RTVS hovorkyňa televízie Erika Rusnáková. Tá sa tiež odvoláva na fakt, že do dnešného dňa nebolo RTVS doručené písomné rozhodnutie odvolacieho súdu. „Akonáhle ho RTVS dostane, posúdi ďalšie možné kroky vrátane jeho napadnutia na Najvyššom súde SR formou dovolania,“ dodala Rusnáková.