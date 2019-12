Najlepšie mu chutí pri rozprávkach: Ako budú vyzerať Vianoce u kanoistu Tarra?

Prednedávnom sa slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Juraj Tarr vrátil zo sústredenia v kalifornskom Newporte.

Na obľúbenom mieste zaberá s ďalšími "súputníkmi" už niekoľko rokov a do tréningového plánu ho zaradili aj na jar budúceho roka. "Chodievame tam v novembri a potom aj na jar, nejakých päť týždňov. Vieme, do čoho ideme. To sa v príprave nebude meniť," uviedol Tarr v rozhovore pre agentúru SITA.

V súvislosti s blížiacim sa koncom kalendárneho roka sa najskúsenejší slovenský kajakár pristavil aj pri zbilancovaní svojho športového účinkovania. "Mám za sebou dosť rozpačitý rok. Počas neho sa uskutočnili majstrovstvá sveta, ktoré zároveň boli kvalifikáciou na olympijské hry. Nedostal som sa do olympijského štvorkajaka, ale máme osem dobrých kajakárov. Do budúcnosti je to výborná perspektíva a na MS sme potvrdili, že sme jeden z najlepších letných športov," pripomenul dve bronzové medaily "káštvorky" na svetovom šampionáte v Szegede - na olympijskej päťstovke aj neolympijskej tisícke.

Tarr bol v minulosti na štyroch OH, má z nich dve strieborné medaily - z Pekingu 2008 a Ria de Janeiro 2016. Veľmi by však chcel zaokrúhliť počet účastí "pod piatimi kruhmi" na päť. "OH sú vrchol budúceho roka, čiže všetko sa podriaďuje tomuto podujatiu. Bude to veľmi ťažký rok, veľmi veľa odriekania. Pre mňa budú hlavné body okrem tréningu strava a regenerácia," podotkol 40-ročný rodák z Komárna.

Slovensko má na základe výsledkov z tohtoročných MS päť mužských miesteniek do Tokia a malo by ich obsadiť v disciplínach, v ktorých ich vybojovalo (K4 500 m a K1 1000 m, pozn.). Avšak, stále nezhaslo tzv. svetielko nádeje ani pre K2 na 1000 m. Keďže na OH bude iba obmedzený počet disciplín, mnohým kanoistom hrozí, že sezónu ukončia príliš skoro. "Práve preto sa budú v maďarskom Szegede konať MS v neolympijských disciplínach," dodal.

Vianočné sviatky strávi klasicky doma v Komárne. "Rodina sa stretne 24. decembra, budeme mať kapustnicu, otec robieva aj rybaciu a mama slepačiu polievku. Potom si dáme zemiakový šalát, rybu, oblátky s medom a keď sa nájde miesto v žalúdku, tak o desiatej večer ešte nejaké koláčiky. Najlepšie mi chutí pri nejakej rozprávke, Popoluške alebo Mrázikovi. Cez Vianoce si v televízii pozriem všetko, aj keď som to videl už veľakrát," uzavrel Juraj Tarr.