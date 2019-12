Pediatrička Mária sa stále stará o stovky pacientov: Najstaršia lekárka lieči aj úsmevom a pohladením

Drží krok s omnoho mladšími ročníkmi a nestráca elán. V Levoči nájdete najstaršiu ordinujúcu lekárku na Slovensku.

Mária Slugeňová (89) oslávi 25. decembra deväťdesiatku, no napriek vysokému veku chodí denne do ordinácie, študuje závery lekárskych štúdií a prácu s počítačom má v malíčku, a na svojich malých pacientov nedá dopustiť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rodičia sú s jej prácou a prístupom nadmieru spokojní a povesiť lekársky plášť a fonendoskop na klinec sa rozhodne nechystá. Okrem toho, že zažila svetovú hospodársku krízu aj druhú svetovú vojnu, sledovala aj ohromné úspechy našej civilizácie. Videla napríklad prvý let človeka do vesmíru, no ako detskú lekárku ju viac zaujímalo napredovanie výskumu a nové možnosti liečby chorôb.„V Spišskej Novej Vsi som chodila do ľudovej školy aj na gymnázium. V roku 1954 som skončila medicínu v Bratislave a potom som išla pracovať do nemocnice v Levoči. Urobila som si atestáciu z pediatrie a odvtedy sa venujem detským pacientom a v Levoči mám detskú ambulanciu už 65 rokov,“ vraví Mária. Stará sa o 700 pacientov z Levoče, Spišského Hrhova aj z Rožkoviec. „Sú to skoro z 90 % rómske deti. Neverili by ste, čo všetko sú schopné vymyslieť, aby nemuseli ísť do školy a rodičia o tom mnohokrát ani nevedia. Jedna vec je šibalstvo a druhá starostlivosť o ich zdravie, a tá je prvoradá,“ prezradila najstaršia detská lekárka.

Vedľa nej sedí vitálna sestrička Apolónia (68), ktorá vypisuje recepty a stará sa o chod ordinácie. „Pred dvoma rokmi som prišla na výpomoc. Mala som byť na dôchodku, no nemôžem odísť. Jej nadšenie a láskavosť sú nákazlivé,“ usmiala sa sestrička. Za dverami ordinácie sú moderné prístroje a pani lekárka nemá problém ani s počítačom. „Nemyslím, že elektronizácia zdravotníctva je prospešná. Je to pre nás duplicitná robota,“ posťažovala sa.

Milujú ju deti aj rodičia

Práci venuje všetok čas aj preto, že jej pred štyrmi mesiacmi, žiaľ, umrel mladší syn a pri pacientoch nemá čas na pochmúrne myšlienky. „Starší syn žije v Bratislave a jeho jedna dcéra žije v Amerike. Druhá vnučka je lekárka v Čechách. Aj manžel bol lekár, internista. No zomrel, keď som nemala ani šesťdesiat. Robiť budem, pokiaľ vládzem a som schopná túto prácu robiť zodpovedne.

Po robote idem pešo domov, nakúpim si a večer si niečo preštudujem,“ doplnila lekárka, ktorá stále ide s dobou, okrem špičkovej praxe a nadania však malých pacientov lieči aj svojim úsmevom a pohladením. Jej služby oceňujú aj rodičia.povedala nám Zuzka (25), ktorá k nej chodí s dcérkou Natáliou (9).