Slovenského hokejistu neodradilo ani vážne zranenie v 40-ke: Rok si oddýchnem a hrám ďalej!

V tejto sezóne zatiaľ do hry nezasiahol a už ani nezasiahne! Trojnásobný slovenský šampión – útočník Martin Hujsa sa totiž zotavuje z operácie ľavého kolena.

Hoci má na krku 40-ku, o konci hokejovej kariéry nechce ani počuť. Pre Nový Čas vyhlásil, že si dá rok oddych, dá sa zdravotne dokopy a budúci ročník chce opäť strieľať góly na súťažnom ľade!

Hujsa posledné dva roky pôsobil v prvoligovej rodnej Skalici, ale po minulej sezóne sa rozhodol pokračovať v kariére vo Francúzsku v ich najvyššej súťaži. „Dohodol som sa na zmluve s tímom Caen, ale zranil som sa ešte počas letnej prípravy. Roztrhol som si predný krížny väz v ľavom kolene a pred pár týždňami som aj absolvoval operáciu u primára Novotného v Brne,“ povedal trojnásobný slovenský majster Martin Hujsa. „Pôvodne som si myslel, že ešte na play-off by som sa mohol vrátiť do nejakého mužstva, ktoré by malo záujem o moje služby, ale napokon vynechám celú sezónu. Po rozhovore s lekárom Grauzelom som usúdil, že bude lepšie sa stopercentne doliečiť, predsa len už nie som najmladší,“ pokračoval s úsmevom.

Iní hráči v Hujsovom veku by po náročnej operácii a ročnej prestávke od vrcholového hokeja uvažovali o konci kariéry, ale skúsený útočník o tom nechce ani počuť. „Ale kdeže! Rok si oddýchnem a idem hrať ďalej. Hokej ma baví, mám teraz dosť času dať sa zdravotne dokopy a dobre sa pripraviť na novú sezónu,“ dodal na záver bývalý slovenský reprezentant. Kde bude napokon pokračovať v bohatej kariére bude riešiť až v letnom období.