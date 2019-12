Redaktorka RTVS, ktorú zasiahol puk, konečne opúšťa nemocnicu: Slová, z ktorých naskakujú zimomriavky

Redaktorka RTVS Barbora Žiačiková, ktorá utrpela zranenie po zásahu pukom do tváre, konečne opúšťa nemocnicu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Počas zápasu hokejovej Tipsport ligy medzi Banskou Bystricou a Popradom ju puk trafil nešťastne do tváre a musela byť hospotalizovaná. Následky boli hrozné – zlomená kosť, podliatiny, oko zaliate krvou a otras mozgu. A podstúpiť musela aj operačný zákrok, ktorý trval tri hodiny.

V piatok však potešila mnohých fanúšikov správou o tom, že pred Vianocami konečne opúšťa nemocnicu. Na Facebook napísala slová, ktoré boli adresované všetkým, ktorí jej v ťažkých chvíľach pomáhali.

"Keď som pred dvoma týždňami cestovala na hokejový priamy prenos do Banskej Bystrice, ani vo sme by mi nenapadlo, že sa vrátim až takmer o dva týždne... a navyše so spomienkou na cely život

Na vlastnej koži som sa presvedčila o tom, že jediná sekunda vam moze zmeniť život či životný osud. Mala som šťastie. Mne sa životný osud nezmení. Ale mám skúsenosť, ktorú ma len málokto. A som za ňu vďačná. Opať som sa presvedčila o tom, že som veľmi šťastný človek. Stačilo pár centimetrov, a mohla som prísť o oko, alebo dokonca o život. No ja vidím, čítam, píšem... ešte nie na 100%, ale mám veľký potenciál, že raz budem... a áno, raz budem...", napísla dokejmný odkaz na Facebooku.